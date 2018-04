„Ein Herz für eine Brücke“: Hasso Mansfeld gewinnt zum vierten Mal den Deutschen PR Preis

Der PR- und Kommunikationsexperte Hasso Mansfeld, der u.a. auch bei MEEDIA regelmäßig Gastbeiträge veröffentlicht, wurde in München bereits zum vierten Mal mit dem Internationalen Deutschen PR Preis gehrt. Mansfeld nahm die Auszeichnung für die von ihm mit gegründete Bürgerinitiative für eine Rheinbrücke bei Bingen in der Kategorie "Politische Kommunikation" entgegen.



Das Bürgerbegehren wurde mittlerweile in eine Bürgerinititive umgewandelt. Mansfeld hatte die Initiative mit gegründet und war für die PR-Strategie für eine Rhein-Querung bei seiner Heimatstadt Bingen verantwortlich. Das Bürgerbegehren sammelte über 11.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu einer Machbarkeitsstudie für eine Brücke. Die Initiative organisierte vier Pressekonferenzen, präsentierte sich vor Ort mit Infoständen, auf Wochenmärkten rief sie in einer „Speakers‘ Corner“ auch Brücken-Gegner aus Politik und Naturschutzverbänden auf, öffentlich Stellung zu beziehen. Dichter konnten per Poetry Slam mit Worten Brücken bauen. Der Facebook-Kanal der Initiative sammelt witzige, nachdenkliche und bissige Kommentare zur (nicht vorhandenen) Brücke. Das Budget des Bürgerbegehrens betrug dabei nur 3.000 Euro und die Kampagne erzielt eine Gesamtreichweite von 44,4 Millionen mit 390 Berichten in Print- und 168 in Online-Medien, 803 Postings waren es auf Facebook

Die Abstimmung über die Machbarkeitsstudie kam letztlich nicht zustande, weil sich auch der Kreistag dafür aussprach – nachdem er sich zuvor mehrheitlich dagegen gewandt hatte. Die Initiative hat ihr Ziel also erreicht. Mansfeld arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater und Kommunikationsexperte unter anderem für Unternehmen der Tabak-, Glücksspiel-, Finanz- und der Chemiebranche. Für seine Ideen und Kampagnen wurde er bereits zuvor dreimal mit dem PR-Preis ausgezeichnet.

Alle Preisträger des Deutschen PR Preises 2018:

STRATEGISCHE KOMMUNIKATION

The future of mobility – automated, connected, electrified Bosch

IMAGE, REPUTATION UND CORPORATE BRANDING

Don’t Call Mom – Call ADAC ADAC mit Unterstützung von RCKT

VERANTWORTUNGS- UND NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION

Menschen mit Down-Syndrom reden mit Forschungsprojekt Touchdown 21

INTERNE KOMMUNIKATION, CHANGE UND TRANSFORMATION

SICHERHEIT! Denk daran, bevor Du loslegst. RAG mit Unterstützung von crossrelations brandworks

RISIKO-, KONFLIKT- UND KRISENKOMMUNIKATION

360° Stresstest in Echtzeit: Krisensimulation am Flughafen Frankfurt Klenk & Hoursch für Fraport AG

MEDIENARBEIT UND INFLUENCER RELATIONS

#builtwithBosch Jeschenko MedienAgentur für Robert Bosch Power Tools

POLITISCHE KOMMUNIKATION

Ein Herz für eine Brücke Bürger des Landkreises Mainz-Bingen

DIGITALE PUBLIC AFFAIRS

Menschen mit Down-Syndrom reden mit Forschungsprojekt Touchdown 21

PR IN DER VERTRIEBS-KOMMUNIKATION

The Global Traffic Scorecard – Mit Daten gegen den Verkehrsinfarkt Creation für INRIX

VERBÄNDE UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Elbphilharmonie: die längste Ouvertüre aller Zeiten achtung! und Jung von Matt für Hamburg Marketing

GESUNDHEIT UND LIFE SCIENCE

FSME-Vorsorge? Na selbstverständlich! Cohn & Wolfe für Pfizer Deutschland

TECHNOLOGIE UND INNOVATION

#builtwithBosch Jeschenko MedienAgentur für Robert Bosch Power Tools

EMPLOYER BRANDING

#pioniergeist Scholz & Friends für innogy

CORPORATE MEDIA

Mercedes me media Oliver Schrott Kommunikation für Mercedes Benz

UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG

Bosch-Bilanzpressekonferenz 2017 Bosch

MEDIEN DER INTERNEN KOMMUNIKATION

„you and me“ – Das Mitarbeitermagazin der Deutschen Telekom Deutsche Telekom

KOMMUNIKATION IM NETZ/SOCIAL MEDIA

#LebenIstErleben – auch im hohen Alter und auf Social-Media Institut Haus der Barmherzigkeit

CONTENT-STRATEGIEN

schwere[s]los und XXL-Report: DAK-Aufklärungskampagne zum Thema Adipositas DAK-Gesundheit

BEWEGTBILD

Apocalypse Live achtung! für Fox Networks Group Germany und RTL2 Fernsehen

INSZENIERUNG UND LIVE-KOMMUNIKATION

Die Elbschwimmstaffel im Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane familie redlich für Bundesministerium für Bildung und Forschung

KREATIVE UND INNOVATIVE KOMMUNIKATION

Elbphilharmonie: die längste Ouvertüre aller Zeiten achtung! und Jung von Matt für Hamburg Marketing

