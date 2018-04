„Previously in Desperate Housewives“: So veralbern Twitter-Nutzer das Baum-Foto der Ehepaare Trump und Macron

Donald Trump empfängt in dieser Woche den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. Bei ihrem ersten Treffen am Dienstag schenkte Macron dem US-Präsidenten Donald Trump einen Baum, den die beiden Politiker im Anschluss einpflanzten. Dabei entstand ein skurriles Foto der Staatsmänner und ihrer Ehefrauen, das bei Twitter schnell zur Steilvorlage für popkulturelle Anspielungen wurde.

Das Foto zeigt Emmanuel Macron und Donald Trump beim Einbuddeln der geschenkten Eiche. Ihre beiden Ehefrauen, Melania Trump und Brigitte Macron, stehen in High Heels daneben – ein wenig wie bestellt und nicht abgeholt. Eine absurde Momentaufnahme, die um Social-Media-Spott geradewegs zu betteln scheint.

So twitterte beispielsweise Lara Fritzsche, die stellvertretende Chefredakteurin des SZ Magazins, zu dem Foto, das Emmanuel : „Hey Netflix, das hätte ich gerne als Serie.“ Ein Gedanke, den offensichtlich mehrere Twitter-Nutzer hatten:

Can’t wait for the next Wes Anderson movie. pic.twitter.com/Jnbq01u7nn — Seamus Hughes (@SeamusHughes) April 23, 2018

Previously in Desperate housewives pic.twitter.com/Oc8i0PsvNw — Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) April 24, 2018

The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) April 24, 2018

which pink floyd album is this pic.twitter.com/a0uQx6rsNp — Hunter Lurie (@hunterlurie) April 23, 2018