„Wer etwas Innovatives macht, muss bereit sein, missverstanden zu werden“: Axel-Springer-Award für Jeff Bezos

Von

Für den Amazon-Chef gab sich der Verlag wieder die allergrößte Mühe, einen besonderen Abend zu organisieren. Wie bereits vor zwei Jahren bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg stand das gesamte Event unter den Motto „An Evening for…“. Es war nur auf den Star-Gründer ausgerichtet.

Für die Ego-Revue des Facebook-Gründers hatte Springer damals seinen Journalistenclub und einen angrenzenden großen Konferenzraum in eine Dachterrasse im Parlo Alto-Stil verwandelt. Die Set-Designerin Pia Maria Mackert verlegte extra 135 Quadratmeter Rollrasen, fällte persönlich 24 Birken im Berlin-Pankow, ließ 100 Spiegel aufhängen und 81 Sitzkissen und 23 Sessel im Raum verteilen.

Die Laudatio auf Zuckerberg hielt sein früher Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel. Zuständig für die Bezos-Laudatio in diesem Jahr war John Elkann, Verwaltungsratspräsident des Fiat-Konzerns.

Im direkten Vergleich zu überbordenden Setting des Zuckerberg-Events war die Bühne, die Springer dem Amazon-Gründer bot, geradezu dezent. Highlight waren zwei Boxen in denen in Miniaturen wichtige Stationen aus dem Leben des Unternehmers nachgebaut worden waren.

Zum Start ähnelte die Preisverleihung mehr einer Kinovorführung. Erst wurde in einem aufwändigen Film das Leben des Amazon-Gründers rekapituliert, dann kamen Weggefährten und Freunde in kurzen Video-Botschaften zu Wort, unter anderem von Steven Spielberg oder Bill Gates. Seine Gratulationen persönlich überbrachte dagegen Sir Martin Sorrell, der gerade erst als Vorstand von WPP zurücktreten musste. Zudem umfasste die Gästeliste fast die halbe deutsche Regierungsmannschaft: Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn, Andreas Schauer (Verkehr), sowie die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

On the Black Carpet at the #AxelSpringerAward2018: Friede Springer, @JeffBezos, MacKenzie Bezos and Mathias Döpfner pic.twitter.com/hZIdzYuKXt — Axel Springer SE (@axelspringer_EN) April 24, 2018

Anzeige

Bereits im Vorfeld hatte Springer-CEO Mathias Döpfner gelobt, dass Bezos vor fast einem viertel Jahrhundert als Erster das Potenzial des Warenhandels im Internet erkannte und mit Amazon ein globales Unternehmen erfunden und zu einzigartigem wirtschaftlichen Erfolg geführt hätte. „Mit dem Erwerb der Zeitung ‚The Washington Post’ 2013 schaffte er die Voraussetzungen, um die Innovationskraft und Experimentierlust einer angeschlagenen Traditionsmarke wiederzubeleben und einer verunsicherten Branche neuen Mut zu geben. Und auch seine ambitionierten Raumfahrtprojekte beweisen, dass er die Zukunft mit Leidenschaft mitgestalten will.“

Seinen stärksten Moment hatte der Abend, als Bezos – geschätztes Privatvermögen aktuell 127 Milliarden Dollar – im Gespräch mit Springer-CEO Mathias Döpfner von den Sommern erzählte, die er als Kind auf der Ranch seiner Großeltern verbrachte, auf der er lernte, alles zu reparieren und immer eine Lösung mit möglichst wenigen Ressourcen zu finden. Aus dieser Zeit zieht der Unternehmer noch immer einen großen Teil seiner Motivation und Attitüde.

Tatsächlich schlummert in Bezos ein begnadeter Entertainer. Mit seinen kleinen Schwänken und Anekdoten aus den Anfangstagen des Web- und Tech-Giganten unterhielt er die 100 geladenen Gäste mehr als alle multimedialen Knalleffekte und Miniaturboxen.

Während Döpfner sich Bezos unterhielt, protestierten vor dem Verlagsgebäude einige Gewerkschaftler. Hintergrund der Demo ist der ist der anhaltende Kampf zwischen Ver.di und dem Web-Giganten. Seit mehr als vier Jahren fordert die Gewerkschaft die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Das US-Unternehmen verweigert sich dem allerdings beharrlich. Also kündigte Ver.di an, dass gut hundert Streikende Mitarbeiter mit zwei Bussen von Leipzig nach Berlin fahren würden.

„Wir wollen gegen diese Preisverleihung demonstrieren. Nicht Jeff Bezos, sondern den Beschäftigten gebührt der Preis“, erklärte der Streikleiter der Gewerkschaft Thomas Schneider im Vorfeld.

Nicht nur Ver.di nutzte die Aufmerksamkeit des Awards, um sich kritisch zu Amazon zu äußern. Auch die Otto-Brenner-Stiftung stellte in Zusammenarbeit mit Attac eine neue Studie vor. Diese kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Web-Giganten wie Amazon, Google & Co. eine weltweite Monopolbildung in der Digitalökonomie betreiben würden, mit ihrer Steuervermeidungsstrategie allerdings für massive Einnahmeverluste der öffentlichen Hand führen würden. Die Untersuchung kommt deshalb zu dem Schluss: „Diese extreme Monopolisierung der Geschäftswelt ist eine Gefahr für die Demokratie. Die Preisvergabe an Jeff Bezos ist daher eine Provokation“.

Nur kurz streiften Döpfner und Bezos das Thema Arbeitsbedingungen, während vor dem Verlagsgebäude noch demonstriert wurde. Der Amazon-Chef ist davon überzeugt, dass er stets am oberen Rand der jeweiligen Tarifklassen zahlt. Er sieht sich als guter Arbeitgeber und die Gewerkschaften als von Eigeninteressen getrieben. Fast schon schulterzuckend merkte er dazu an: „Immer wenn man etwas Innovatives oder was Neues macht, muss man bereit sein, missverstanden zu werden.