BBC warnt vor Fake-Bericht: Angebliche Konfrontation zwischen Russland und NATO, Nuklear-Schlag droht

Das Video beginnt mit dem offiziellen, wenn auch verkürzten Intro von BBC News. Nach einem Kameraschwenk über den tatsächlichen Newsroom, heißt wiederum ein falscher BBC-Moderator die Zuschauer willkommen. Er sagt, es gebe einen ernsten Zwischenfall zwischen Russland und NATO Staaten in der Nähe der Küste von Lettland. Auch Deutschland soll Betroffen sein. Nach einer kurzen Einführung zu den angeblichen Geschehnissen, beginnen diverse Beiträge dazu.

Die BBC ist nun bemüht, zu erklären, dass das Video nicht echt ist.

This video clip claiming to be a #BBC news report about NATO and Russia has been circulating widely, particularly on WhatsApp. We'd like to make absolutely clear that it's a #fake and does not come from the BBC. #fakenews pic.twitter.com/91lVuTlcBC

