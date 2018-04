„Kein Verleger redet mir rein“: Kanye West schreibt ein Buch in Echtzeit – auf Twitter

Von

Don’t call it a Comeback. Das alte Hip Hop-Motto von LL Cool J zelebriert auch seit einigen Tagen Rap-Ikone Kanye West. Der streitbare 40-Jährige war jahrelang aktiver Nutzer des 280-Zeichen-Dienstes – dann gingen die Nerven mit Ehemann von Kim Kardashian durch.

West erlebte einen öffentlichen Twitter-Zusammenbruch und verordnete sich eine Social Media-Auszeit. Nachdem der „Good Life“-Rapper alle Tweets gelöscht hatte, folgte vergangene Woche ein erstes Lebenszeichen auf dem Kurznachrichtendienst – sehr zur Freude von Twitter-CEO Jack Dorsey, der West mit einem persönlichen Tweet wieder willkommen hieß.

Nach einigen kryptischen Tweets setzte West seinen Neustart gestern mit einem Ausbruch von allgemeinen Feststellungen fort – darunter etwa ein Satz, der sogar seine Ehefrau Kim Kardashian zu beunruhigen schien: „Manchmal muss man alles loswerden“.

Sometimes you have to get rid of everything — KANYE WEST (@kanyewest) April 17, 2018

„Warte, ALLES?!?!?“, twitterte Kardashian scheinbar beunruhigt.

Nachdem Model-Freundin Chrissy Teigen bereits ihre Luftmatratze anbieten wollte, fragte sich die Doku-Soap-Darstellerin, wie weit die Entsagungen ihres Ehemannes nun tatsächlich gehen würden.

Might need some more for the kids? Just not clear on what everything really means. I need clarity. Thanks for being such a good friend. Maybe John can call and inquire? But maybe he means friends too? This is confusing. https://t.co/HLUkMiZCLU — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18. April 2018

Umgehend folgte die Auflösung: Zumindest sie, Kim Kardashian, hatte sich auf Twitter einen großen Spaß erlaubt. Was man von Kanye nicht zwangsläufig sagen konnte, denn der Rapper twitterte wie in einem Rausch weiter. Es schien, dass Kanye West eine besonders kreative Phase erwischt hatte: „Als Kreativer sind deine Ideen deine stärkste Währung“, twitterte West gestern.

As a creative your ideas are your strongest form of currency — KANYE WEST (@kanyewest) 17. April 2018

Danach feuerte Kanye West Aphorismen im Minutentakt heraus. Etwa: „Ablenkung ist der Feind einer Vision“

distraction is the enemy of vision — KANYE WEST (@kanyewest) 17. April 2018

Oder: „Alles, was man im Leben tut, entstammt entweder Liebe oder Furcht“

everything you do in life stems from either fear or love — KANYE WEST (@kanyewest) 17. April 2018

„Angst ist daran schuld, dass Menschen manipulieren.“

Fear often causes people to be manipulative — KANYE WEST (@kanyewest) 17. April 2018

„Trends kommen immer zu spät“

trend is always late — KANYE WEST (@kanyewest) 18. April 2018

Fast schien es, als hätte vWest den Jungbrunnen der Philosophie entdeckt. Tatsächlich wollte er auch heute nicht mit Lebensweisheiten hinter dem Berg halten. „Wenn Du aufwachst, mach nicht gleich dein Telefon an, browse nicht im Internet oder spreche nicht mit jemanden für mindestens eine Stunde. Sei einfach ruhig und folge deiner eigenen Vorstellungskraft. Sie ist besser als jeder Film“, verteilte der Hip Hop-Superstar an seine acht Millionen Follower Ratschläge.

Warum Kanye West all diese plötzliche Erkenntnisse mit seiner Fangemeinde teilt? Weil Twitter sein Buch sei, wie der 40-Jährige heute bekannte.

oh by the way this is my book that I’m writing in real time. No publisher or publicist will tell me what to put where or how many pages to write. This is not a financial opportunity this is an innate need to be expressive. — KANYE WEST (@kanyewest) 18. April 2018

I will work on this „book“ when I feel it. When We sit still in the mornings We get hit with so many ideas and so many things We want to express. When I read this tweet to myself I didn’t like how much I used the word I so I changed the I’s to We’s. — KANYE WEST (@kanyewest) 18. April 2018

„Dies ist mein Buch, das ich in Echtzeit schreibe. Kein Verleger oder Publizist redet mir rein, was ich wo zu schreiben habe und wie viele Seiten zu schreiben sind. Dies ist keine finanzielle Gelegenheit, sondern ein angeborenes Bedürfnis, sich auszudrücken“, machte Kanye West Twitter das größte denkbare Kompliment. „Ein Buch in Echtzeit“ – vielleicht sollte Jack Dorsey über diesen Slogan einmal nachdenken..