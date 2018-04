IVW-Blitz-Analyse überregionale Zeitungen: Bild und Bild am Sonntag verlieren mehr als 10%

Die beiden Springer-Schlachtschiffe Bild und Bild am Sonntag führen weiter die Rankings der meistverkauften Tages- und Wochenzeitungen Deutschlands an. Doch auch im ersten Quartal 2018 ging es für das Duo am deutlichsten von allen Titeln nach unten. Die Bild am Sonntag büßte 10,8% bei den Abos und im Einzelverkauf ein, Bild sogar 12,3%. Leichte Gewinne gab es für das Handelsblatt und einige kleine Wochenzeitungen.