ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm rechnet mit Beitragserhöhung ab 2021: „Sehe keinen Konflikt mit den Ländern“

Dass die ARD sparen muss (und bis zu einem bestimmten Grad auch will) ist mittlerweile unstrittig. Die Frage ist nur: wieviel und braucht es trotzdem eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm gibt sich zuversichtlich, dass es zu einer Erhöhung kommen wird. Das würden letztlich auch die Bundesländer so sehen. Ab Sommer rührt die ARD zudem die Werbetrommel in eigener Sache.

Von

Das Thema „Sparen“ hat die ARD im Griff. Das merkt man bereits im Vorfeld des Presse-Briefings nach der jüngsten Intendantensitzung im Hochhaus des Bayerischen Rundfunks. BR-Mitarbeiter diskutieren – nur halb im Scherz – ob solch ein Briefing bald aus Kostengründen im kleinen Besucherzimmer abgehalten wird und wie exorbitant teuer der Windschutz für so ein schönes, blaues ARD-Mikrofon ist (angeblich 60 Euro). Mittlerweile sind die Dinger festgetackert, denn früher flog so ein Teil schon mal davon. Auch im Kleinen wird gespart.

Der aktuelle ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm sieht das Thema gelassen, bzw. er tut sehr geschickt so. „Ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich zu einem Konflikt mit den Bundesländern kommt“, sagt er. Die Länder selbst hätten ja bereits signalisiert, dass sie keine tiefgreifenden Einschnitte in das ARD-Programm wünschen. Und ohne solche Einschnitte sieht man sich bei der ARD nicht in der Lage, über die auf dem Tisch liegenden Reformvorschläge hinaus weitere große Millionenbeträge zusätzlich einzusparen. Erst recht nicht bis zum Stichtag 1.1.2021, wenn eine neue Gebührenperiode beginnt. Das höchste der Gefühle sei vielleicht zusätzlich noch eine gemeinsames, dauerhaftes Sendezentrum für Sport-Großereignisse. Ergo: „Der Teuerungsausgleich ab 2021 ist eine berechtigte Erwartung“, so Wilhelm.

I rest my case, würde der ARD-Vorsitzende vielleicht sagen, wäre er angelsächsischer Anwalt. Er ist aber Bayer und als ehemaliger Regierungssprecher politisch durchaus beschlagen. Für die ARD mag es ein Glücksfall sein, dass er es ist, der in dieser entscheidenden Phase die Aufgabe hat, die Beitragserhöhung, oder wie Wilhelm es stets mit einem Anflug von Euphemismus nennt: den Teuerungsausgleich, durchzuboxen. Denn der Konflikt, den Wilhelm nicht sehen möchte, ist ja längst da: mit den Privatmedien, den Print-Verlegern vor allem, und mit renitenten Bundesländern besonders im Osten der Republik. Dort ist die der ARD nicht eben wohlgesonnene AfD besonders stark in den Parlamenten vertreten.

Bei dem stets wiederkehrenden Verweis darauf, dass die öffentlichen Sender seit 2009 keinen „Teuerungsausgleich“ (vulgo: Beitragserhöhung) bekommen haben, vergisst der ARD-Vorsitzende allerdings zu erwähnen, dass die Umstellung von Gebühren auf eine Haushaltsabgabe ARD, ZDF und Deutschlandradio bis Ende 2016 rund 1,5 Mrd. Euro an Mehreinnahmen beschert hatte.

Die ARD hat sich eine clevere Strategie zurechtgelegt. Im Herbst vergangenes Jahr wurde ein Reformpaket auf den Tisch gelegt, das bis 2028 rund 950 Mio. Euro einsparen könnte. Wilhelm bekundet, dass man durchaus tiefere Einschnitte vornehmen und mehr sparen könne. Dann würde dies aber die berühmten Einschnitte ins Programm bedeuten und das soll dann doch bitte die Politik entscheiden. Der Schwarze Peter liegt bei der Landespolitik und die ARD setzt – vermutlich nicht ganz zu unrecht – darauf, dass sich die Länderparlamente nicht darauf einigen können, das ARD-Programm zu sehr zu stutzen. Zumal Landesregierungen dann auch an die eigenen Anstalten ran müssten. Das will in der Regel keiner.

Gleichzeitig versichert Wilhelm treuherzig, dass die aktuellen Sparvorschläge „nicht das Ende der Debatte“ seien. Nur halt eben bis zum Beginn der nächsten Gebührenperiode. Parallel hat die ARD eine große „Akzeptanzstudie“ erstellen lassen, bei der – wenig überraschend – herauskam, dass 80 Prozent der Deutschen täglich ein ARD-Angebot nutzen – sei es Fernsehen, Hörfunk oder Internet. Subtext: Die ARD ist für alle da und total akzeptiert. Wer wollte da die Spar-Axt anlegen? Im Sommer startet die ARD zudem eine „Public Value Kampagne“ mit dem Claim „Wir sind Deins“, bei der mit TV-Spots der Nutzen der ARD für die Bürger herausgearbeitet werden soll. Eine solche Kampagne ist prinzipiell eine gute Idee, denn um wirklich akzeptiert zu bleiben, muss sich das öffentlich-rechtlich Fernsehen mehr und besser erklären als früher.

Die Verleger werden von der Kampagne nix abbekommen, denn es werden ausschließlich Spots im ARD-eigenen Programm gesendet, externes Media-Volumen wird nicht eingekauft. Die Schlagzeilen, dass die angeblich klamme ARD nun Beitrags-Millionen für Selbstbeweihräucherung raushaut, will Wilhelm sich und der ARD wohl ersparen.