Neue Bedienung, „Fluid Viewing“ und eine Netflix-Partnerschaft: Im Mai startet „Sky Q“

In Großbritannien und Irland ist Sky Q schon seit 2016 im Einsatz, jetzt ist es auch in Deutschland soweit: Am 2. Mai geht die überarbeitete Version des Streaminganbieters Sky an den Start. Die Neuerungen zielen vor allem auf eine einfachere und intuitivere Bedienung des Programms ab – und sollen wohl auch dafür sorgen, dass Sky beim Thema Benutzerfreundlichkeit endlich mit der Konkurrenz gleichziehen kann.

So wird es durch die neue Funkton „Fluid Viewing“ möglich sein, ein Programm via Sky on Demand auf einem Gerät zu beginnen und auf einen anderen fortzusetzen. „Startet der Kunde beispielsweise einen Film auf dem TV im Wohnzimmer, lässt sich dieser anschließend auf dem Fernseher im Schlafzimmer oder Tablet fortsetzen“, so Sky Deutschland in einer Pressemitteilung. „Endlich“, dürften an dieser Stelle etliche Nutzer denken. Denn was bei Netflix oder Amazon Prime schon lange Standard ist, wurde bei Sky bislang vermisst. So wurde beispielsweise nicht gespeichert, welche Serie zuletzt gesehen beziehungsweise an welcher Stelle pausiert wurde.

Auch ansonsten soll vor allem die Usability des Streamingdienstes verbessert werden. Die neue Benutzeroberfläche steht den Sky-Kunden systemübergreifend, das heißt über App oder Receiver, zur verfügung. Auf der Startseite sind z.B. persönliche Empfehlungen sowie Menüpunkte zum TV Guide, Aufnahmen, Sky On Demand und Sky Store zu finden. Außerdem wurde im März bereits die Oberfläche der Sky Go App überarbeitet. Darüber hinaus lässt sich das Programm und die TV-Sender mit Sky Q künftig bei Sky ohne Kabel und Satellit, sondern als Internetstream empfangen. Von dieser Neuerung sollen vor allem Kabel-Kunden profitieren, für die der komplette Umfang des Sky Angebots oft nicht zur Verfügung stand.

Bereits im März hatte Sky außerdem angekündigt, eine Partnerschaft mit Netflix einzugehen, und ein gemeinsames Abo für beide Streamingdienste anzubieten. Auch dies soll in Deutschland nun auf der Sky-Q-Plattform möglich sein.

Sky Q soll in Deutschland ab dem 2. Mai zur Verfügung stehen. Unter dem Hashtag #moretocome will der Streamingdienst in den kommenden Wochen und Monaten weiteren Funktionen bekanntgeben.