trending: Raketen in Syrien, Gorilla mit Geburtstag, Destiny’s Child und #Beychella, Michael Cohen und die „End Stage of the Trump Presidency“

#trending // Worldwide

In den USA wird weiter über die Durchsuchungen beim Trump-Anwalt Michael Cohen diskutiert. Ein viel beachteter Artikel vom Wochenende war der von Adam Davidson für The New Yorker. In „Michael Cohen and the End Stage of the Trump Presidency“ ruft der Autor ebendies aus: das Finale von Trump als US-Präsident. Cohen nennt er als Hauptargument seiner Prognose: „He knows everything, he recorded much of it, and now prosecutors will know it, too“, schreibt Davidson. Über 300.000 Likes, Shares & Co. sammelte der Text bei Facebook und Twitter ein – eine enorm große Anzahl für eine solche politische Analyse.