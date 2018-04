Trotz iPhone X-Schwäche: Tech-Analyst erwartet weiterhin, dass Apple die Billionen-Dollar-Bewertung bald knackt

Kein Superzyklus, keine Billionen-Bewertung: So lässt sich das Börsenjahr 2018 für Apple nach etwas mehr als dem ersten Viertel auf den Punkt bringen. Analysten sind seit Monaten bemüht, die überraschende Absatzschwäche des iPhone X einzupreisen. Brian White vom Finanzdienstleister Monness, Crespi, Hardt & Co kann dem ausgebliebenen iPhone X-Boom unterdessen gar etwas Gutes abgewinnen: Der notorische Apple-Optimist sieht ein Ende der Abhängigkeit von neuen Flaggschiffmodellen und erwartet bei den nächsten Quartalszahlen eine positive Überraschung – in Cash.