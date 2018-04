Jim Carrey brandmarkt Mark Zuckerberg in neuem Tweet als Alien – nachdem im Social Web Robotermeme vom Facebook-Chef kursieren

Von

Es ist der Stoff, aus dem Kultmeme entstehen: Ein nerdiger CEO eines der wertvollsten Konzerne der Welt, der die öffentliche Bühne verabscheut, wird vor einem Gremium aus Politprofis gegrillt. Tatsächlich bot vor allem Mark Zuckerbergs Körpersprache zahlreiche Steilvorlagen für reichlich Social-Spott.

Mark Zuckerberg’s manner has always reminded me of someone, but I could never quite grasp hold of it.

Just now it hit me, watching him testify about data. pic.twitter.com/4Zs2eGlsHD

— Matthew Teague (@MatthewTeague) April 10, 2018