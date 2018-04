#trending // Politik

Die Vorfälle von Münster führten leider auch wieder zu allerlei Geschmacklosigkeiten aus den Reihen von Politikern der AfD. Besonders perfide war dabei wohl der Tweet von Beatrix von Storch, der am Wochenende schon in vielen Medien besprochen wurde. Die Bundestagsabgeordnete twitterte kurz nach dem Bekanntwerden erster Schlagzeilen aus Münster – und damit deutlich bevor auch nur halbwegs echte Fakten bekannt wurden: „WIR SCHAFFEN DAS!“ – verbunden mit einem grimmigen Emoticon. Von Storch verband also die Amokfahrt direkt mit Angela Merkel, obwohl sich später heraus stellte, dass die Tat nichts mit islamistischem Terror zu tun hatte. Spiegel-Online-Autor Arno Frank kommentierte dazu in drastischer Sprache: „Was früher nach zwölf Bier an der Pissrinne hinterm Bierzelt geblökt worden sein mag, das ist heute in Ton und Inhalt offizielles Statement einer Bundestagsabgeordneten. Früher verpufften Verblendungen wirkungslos in Peinlichkeit, heute strahlen sie ab und werden infektiös.“

Doch von Storch war nicht allein. So postete Dirk Lerche, der für die AfD im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns sitzt, um 17.03 Uhr auf Facebook: „Danke Frau Merkel , es mußte ja wieder soweit kommen…… Das ist das Land in dem man gut und gern leben kann. Wer ist nur ‚man‘ ???“ Als dann klar wurde, dass kein Flüchtling oder Migrant der Täter war, wurde aus dem ersten Satz „Danke Frau Merkel , es mußte ja wieder soweit kommen……“ der Satz „Mein Mitgefühl den Verletzten und Hinterbliebenen.“ (Nachzusehen u.a. im Bearbeitungsverlauf des Facebook-Posts). Und auch Jörg Meuthen wusste sofort, in welchen Kreisen der Täter zu suchen ist – auch wenn er es etwas verklausulierter formulierte: „Alles Weitere ist im Moment noch unklar, daher möchte ich an dieser Stelle keinerlei Wertung der Ereignisse vornehmen, obwohl das Muster des Anschlags eine eindeutige Sprache spricht.“