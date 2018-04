Souveräner Sieg für den „Tatort“, schöne Zahlen für „Ella Schön“, „The Voice Kids“ fällt auf Minusrekord

An die 10-Mio.-Marke kam der "Tatort" am Sonntagabend zwar nicht heran, doch mit 8,37 Mio. Sehern und 24,3% gewann der ARD-Krimi den Tag souverän - auch im jungen Publikum gegen die Filme und Shows der Privaten. Eine erfolgreiche Premiere legte die ZDF-Reihe "Ella Schön" hin: 5,19 Mio. (15,1%) sahen den ersten Film. Gelitten hat hingegen "The Voice Kids".

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. „Tatort“ siegt souverän – trotz etwas schwächerer Zahlen als zuletzt

8,37 Mio. Krimifans schalteten also den harten und humorlosen Pyschokrimi aus der „Tatort“-Reihe ein, der Marktanteil lag bei 24,3%. Die 10-Mio.-Marke wurde damit klar verfehlt, auch die Marktanteile der vergangenen Monate waren besser. Nur am Frühlingswetter lag es also nicht, dass der neueste HR-Fall nicht zu den beliebtesten gehörte. Dennoch: Für den klaren Tagessieg bei Jung und Alt reichte es dennoch. So sahen bei den 14- bis 49-Jährigen 2,28 Mio. (20,1%) zu – mehr als die RTL- und ProSieben-Filme zusammen.

2. ZDF-Reihe „Ella Schön“ startet mit schönen Zahlen, Formel 1 verliert Zuschauer gegenüber 2017

Trotz des klaren „Tatort“-Sieges kann auch das ZDF mit seinen Prime-Time-Zahlen zufrieden sein. So sahen 5,19 Mio. die Premiere der neuen Reihe „Ella Schön“ mit Annette Frier in der Hauptrolle. Der Marktanteil lag bei 15,1%. Auch im jungen Publikum landete der Film über dem ZDF-Normalniveau: Mit 940.000 14- bis 49-Jährigen und immerhin 8,3% gab es zudem einen Top-Ten-Platz in den Tages-Charts. An der 5-Mio.-Marke gescheitert ist hingegen die Formel 1 bei RTL: 4,72 Mio. sahen ab 17.15 Uhr das Bahrain-Rennen, der Marktanteil lag bei 27,6%. Damit ging es im Vergleich zu 2017 nach unten – trotz fehlender Sky-Übertragung. Damals waren bei RTL noch 5,58 Mio. (28,6%) dabei.

3. „The Voice Kids“ erstmals mit weniger als 1 Mio. 14- bis 49-Jährigen, ProSieben und RTL gleichauf im Spielfilm-Duell

Auf neue Tiefststände gesackt ist am Sonntagabend die Sat.1-Show „The Voice Kids“: Mit 920.000 14- bis 49-Jährigen sahen erstmals überhaupt weniger als 1 Mio. junge Menschen zu. Der Marktanteil lag bei nur noch 9,2%, der Minusrekord aus dem März 2016 wurde damit eingestellt. Davor platzierten sich neben dem „Tatort“ und „Ella Schön“ auch die beiden Hollywood-Filme von RTL und ProSieben, die allerdings keine sensationellen Zahlen erreichten. ProSiebens „Jack Reacher“ schalteten 1,10 Mio. (10,9%) ein, RTLs Free-TV-Premiere „A World Beyond“ ebenfalls 1,10 Mio. (10,6%).

