Donald Trump versus Jeff Bezos: Washington Post könnte Amazon bis zu 75 Milliarden Dollar Börsenwert gekostet haben

Was wäre die Trump-Präsidentschaft ohne die täglichen Tweets des früheren Reality TV-Stars? Schlicht nicht vorstellbar. Im Visier des US-Präsidenten steht seit vergangener Woche ein alter Bekannter, an dem sich Donald Trump bereits im Wahlkampf verstärkt abgearbeitet hatte: Amazon-Chef Jeff Bezos.

Immer wieder schalt Trump Amazon als Steuervermeider und Quasi- Monopolist. Eine neue Welle von Attacken reitet Trump gegen den vor Kurzem noch zweitwertvollsten Konzern der Welt und seinen Gründer seit rund einer Woche.

Zunächst warf Trump Amazon in gleich mehreren Tweets vor, die amerikanische Post als Zusteller über den Tisch gezogen zu haben.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018

…does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018

„Nur Narren (oder noch Schlimmeres) behaupten, dass unsere Post mit Amazon Geld verdient. SIE VERLIEREN EIN VERMÖGEN, und das wird sich ändern. Auch unsere Einzelhändler, die Steuern in vollem Umfang bezahlen, schließen Filialen im ganzen Land. Hier herrscht keine Chancengleichheit“, twitterte Trump wütend am Ostermontag.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country…not a level playing field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Amazon solle „viele Milliarden Dollar“ für die Lieferzustellung seiner Sendungen selbst bezahlen, nicht die amerikanische Post, wetterte Trump, ohne eine exakte Gegenüberstellung der Kosten und Einnahmen der Staatsbehörde von/durch Amazon aufzulisten.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don’t have a clue (or do they?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

In den vergangenen Tagen rückte dann das mutmaßlich eigentliche Objekt von Trumps Zorn ins Zentrum seiner Tweets: Die Washington Post, die Amazon-Chef Jeff Bezos bekanntlich 2013 für lediglich 250 Millionen Dollar erworben hatte – als Privatperson.

Dass der reichste Mann der Welt sich die 141 Jahre alte US-Traditionszeitung als Hobby leistet und damit keine weiteren politischen Motive verbindet, kann sich Trump offenkundig nicht vorstellen – und geißelt Bezos als „Chef-Lobbyist“ und die Washington Post immer wieder als „Fake News“.

The Fake News Washington Post, Amazon’s “chief lobbyist,” has another (of many) phony headlines, “Trump Defiant As China Adds Trade Penalties.” WRONG! Should read, “Trump Defiant as U.S. Adds Trade Penalties, Will End Barriers And Massive I.P. Theft.” Typically bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2018

Die Tweets in Richtung Bezos haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Gleich zweimal taumelte die Amazon-Aktie in den vergangenen Tagen nach Tweets des US-Präsidenten um jeweils fünf Prozent in die Tiefe.

Nach Einschätzung von Finanzdienstleister Wells Fargo kommt Jeff Bezos sein privates Zeitungsschnäppchen aus dem Jahr 2013 fünf Jahre später teuer zu stehen: Der Verlust von Amazons Börsenwert seit Beginn der Trump-Tweets in der vergangenen Woche betrug zeitweise 75 Milliarden Dollar, bis Schnäppchenjäger die Kursverluste begrenzten.

Amazon fällt im Börsenranking auf Platz vier zurück

Allerdings erscheint die singuläre Betrachtung des Kursrutsches von Amazon durch Trump-Tweets fragwürdig: Der gesamte Tech- und Internetsektor performt seit den Enthüllungen um Facebook schwächer.

Amazon wäre an der Wall Street nach den spektakulären Zuwächsen der vergangenen Monate vermutlich im Sog der Schwäche von Internetaktien ebenfalls abgestürzt, wenn auch mutmaßlich weniger drastisch. Per Handelschluss am Donnerstag notiert der E-Commerce-Gigant bei 1452 Dollar rund 10 Prozent unter seinen Höchstkursen vom März, ist aber nach der Marktkapitalisierung wieder auf den vierten Platz im Börsenranking hinter Alphabet und Google zurückgefallen.

CNBC-Marktkommentator James Cramer hatte unterdessen augenzwinkernd eine andere Theorie für Trumps Besessenheit mit Amazon: Möglicherweise schlechte Prime-Zustellungen zum Präsidenten…