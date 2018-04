The Economist Ein Thema, mit dem ein deutsches Nachrichten- oder -Wirtschaftsmagazin wohl niemals aufmachen würde. Straßenmorde in den aufstrebenden Großstädten dieses Planeten. Dem Economist ist dies eine Titelgeschichte wert und ein faszinierendes Cover, bei dem aus Waffen eine Skyline wird.

The New York Times Magazine Das ist der Stoff aus dem Pulitzer-Preise sind. Das Magazin der New York Times porträtiert das Schulteam der Arlee Warriors. Damit verbunden ist die Geschichte der Indianer, ihrer Lebenssituation und ihrer teils tiefen Verbundenheit zum Basketball.