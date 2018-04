Wunderbare neue Audio-Welt: Top-Podcaster empfehlen ihre Lieblings-Podcasts

Von

Philipp Westermeyer

Der Chef-Podcaster der Online Marketing Rockstars hat natürlich viel mehr, also nur drei Hörtipps:

Den „ Bill Simmons Podcast “ – für mich ist das die Mutter aller Podcasts, der erste den ich vor vier Jahren entdeckt habe und der mir bis heute ganz häufig Spaß macht. Im Wesentlichen geht es um US Sport also Basketball und Football aber manchmal auch um Digital Business oder Musik. Bill Simmons ist sicher einer der interessanten Journalismus-Unternehmer aktuell in den USA mit seinem „The ringer“.

Sandra Sperber

Für Spiegel Online produziert und präsentiert sie den Stimmenfang-Politik-Podcast. Hier empfiehlt Sandra Sperber folgende drei Hör-Formate:

Death, Sex & Money . Nach eigener Beschreibung ein Podcast über die Themen, „über die wir viel nachdenken und mehr reden müssen“. Stimmt. Persönliche Einblicke und ehrliche Lebensgeschichten machen diesen Podcast sehr hörenswert.

Matze Hielscher

Der Hausmeister im Hotel Matze, Gründer und Top-Podcaster von „Mit Vergnügen“ empfiehlt:

Tim Ferriss Show – Immer wieder eine große Inspirationsquelle für Fragen und Lebensentwürfe. Ferriss ist der beste Podcast-Fragensteller.

Role Models – Hier werden spannenden und inspirierende Frauen zu ihrem Karriereweg interviewt. Hier nehme ich viel mit.

The Armchair Expert – Schauspieler Dax Shepard lädt seine berühmten Freunde, seine berühmte Frau und die berühmten Freundinnen seiner Frau zum Interview. Tolle Folgen: Jimmy Kimmel, Ashton Kutcher, Kristen Bell

Philip Banse

Der Macher der Lage der Nation ist kein Fan überproduzierter Formate wie RadioLab, “bei denen der Inhalt manchmal in Klangkünsteleien versinkt.” Zudem verzichtet er auf die “offensichtlichen Must-Subcribes” wie This American Life. Seine Hörtipps:

Pod Save the America : Ehemalige Redenschreiber und führende Mitarbeiter von Präsident Obama sprechen kenntnisreich und detailliert über das Geschehen in Washington. Sie sind alle Demokraten und machen aus ihren politischen Ansichten keinen Hehl: Pod Save America versteht sich als Organ einer Bewegung. Trotz des agitatorischen Charakters sehr interessante Einsichten in die Macht-Mechnik der US-Politk.

Alice und Maxi

Die Feuer & Brot-Macherinnen empfehlen:

In Rice & Shine erzählen die beiden Journalistinnen Vanessa Vu und Minh Thu Tran über ihre Lebensgeschichten als Kinder vietnamesischer Einwanderer und klären Klischees über Asiaten in Deutschland auf. Aufschlussreich und sympathisch.

Michael Trautmann

Der Chairman von thjnk macht zusammen mit Christoph Magnussen On the way to New Work. Seine Empfehlung:

MoSports von und mit Moritz Fürste. Ich mag die Gespräch von Sportstar zu Sportstar. Weil der Podcast einfach ein intimes Format ist, höre ich hier Sachen, die ich nirgendwo anders über die Sportler erfahre.

Maik Nöcker

Der Sky-Moderator und Unternehmer, gehört neben Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang zur MML-Podcast-Crew. Seine Tipps:

Hörbar Rust . Ich bin seit „0137 – Nighttalk“ großer Fan von Bettina Rust, die einfach eine tolle Gabe hat, unprätentiös mit Menschen zu reden.

. Ich bin seit „0137 – Nighttalk“ großer Fan von Bettina Rust, die einfach eine tolle Gabe hat, unprätentiös mit Menschen zu reden. Serial . Reale, ungeklärte Kriminalfälle werden fesselnd und höchst seriös beleuchtet. Die erste Staffel führte dazu, dass ein Mordfall neu aufgerollt wurde.

. Reale, ungeklärte Kriminalfälle werden fesselnd und höchst seriös beleuchtet. Die erste Staffel führte dazu, dass ein Mordfall neu aufgerollt wurde. Rasenfunk. Ein bisschen wie Vinyl hören. Ein Fußball-Podcast mit viel Liebe und Leidenschaft. Quasi wie ein gutes Buch oder ein gutes Glas Rotwein.

Antonia Sutter

Die Gründerin und Geschäftsführerin von Carry-On-Publishing (sisterMAG) produziert natürlich auch einen eigenen SisterMAG-Podcast. Ihre Tipps:

#askOMR . In der neusten Ergänzung zum OMR-Podcast beantworten Experten aus dem OMR-Netzwerk sehr detailliert und kenntnisreich Fragen rund ums Digitalmarketing. Schon viel daraus gelernt.

. In der neusten Ergänzung zum OMR-Podcast beantworten Experten aus dem OMR-Netzwerk sehr detailliert und kenntnisreich Fragen rund ums Digitalmarketing. Schon viel daraus gelernt. Second Life . Hillary Kerr, eine der Gründerin von Clique, Inc. (Media, Marketing und Consumer Brands company für Millennial Women und Gen Z Girls) interviewt Frauen zu ihren Karrierewegen und Beweggründen für Karriereänderungen. Spannende Auswahl der Interviewpartnerinnen – von Hairstylistin über Bestsellerautorin bis Magazin-Chefredakteurin.

. Hillary Kerr, eine der Gründerin von Clique, Inc. (Media, Marketing und Consumer Brands company für Millennial Women und Gen Z Girls) interviewt Frauen zu ihren Karrierewegen und Beweggründen für Karriereänderungen. Spannende Auswahl der Interviewpartnerinnen – von Hairstylistin über Bestsellerautorin bis Magazin-Chefredakteurin. Girlboss Radio with Sophia Amoruso. Sophia Amoruso interviewt nicht nur High-Profile Gäste (u.a. Katie Couric, Miranda Kerr, Sarah Jessica Parker), sondern nutzt den Podcast dafür, Einblicke in den Alltag ihrer Firma Girlboss Media zu geben. Am Anfang jeder Folge steht ein kurzes Gespräch zu den aktuellen Ereignissen und Veröffentlichungen des Medienhauses.

Sachar Klein

Der Chief Attention Officer von hypr steht mit Timo Lommatzsch hinter dem Talking Digital-Podcast. Seine Hör-Vorschläge:

Gary Vaynerchuk . Die meisten Menschen, die beruflich mit Journalismus, Kommunikation und Marketing zu tun haben, haben von Gary schon gehört. Viele halten ihn für einen Lautsprecher, für mich ist er Inspiration und Lehrmeister zugleich. Es gibt kaum jemanden, der das „Big Picture“ der Kommunikation der Zukunft so präzise zeichnen kann wie er.

. Die meisten Menschen, die beruflich mit Journalismus, Kommunikation und Marketing zu tun haben, haben von Gary schon gehört. Viele halten ihn für einen Lautsprecher, für mich ist er Inspiration und Lehrmeister zugleich. Es gibt kaum jemanden, der das „Big Picture“ der Kommunikation der Zukunft so präzise zeichnen kann wie er. On the Way to New Work . Christoph Magnussen und Michael Trautmann beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit. Für mich als Arbeitgeber und jemand, der eine Organisation aufbauen und gestalten muss, sind die Interviews, die die Beiden mit sehr klugen Leuten führen, daher Gold wert.

. Christoph Magnussen und Michael Trautmann beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit. Für mich als Arbeitgeber und jemand, der eine Organisation aufbauen und gestalten muss, sind die Interviews, die die Beiden mit sehr klugen Leuten führen, daher Gold wert. OMR. Philipp Westermeyer interviewt Woche für Woche die wichtigsten Personen und Persönlichkeiten aus der Digital-Branche. Nicht nur lernt man als Zuhörer so eine Menge von den Techniken Anderer, Philipp entlockt seinen Gästen auch viele richtig gute Geschichten.

Maria Anna Schwarzberg

In Proud to be Sensibelchen dreht sich alles um hochsensible und emotionale Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ihre Lieblings-Podcasts sind:

Hotel Matze : Weil Matze richtig starke Interviews führt, bei denen viele Interviewer (ich) sich eine Scheibe abhören können.

: Weil Matze richtig starke Interviews führt, bei denen viele Interviewer (ich) sich eine Scheibe abhören können. A mindful mess : Daria zeigt im nachhaltigen Dschungel, wo der Weg lang geht, ohne dass sie mir dabei den Lehrerzeigefinger zeigt.

: Daria zeigt im nachhaltigen Dschungel, wo der Weg lang geht, ohne dass sie mir dabei den Lehrerzeigefinger zeigt. Potterless: Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin und mir so mein Englisch aufbessere

