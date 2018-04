Porno und Champagner vom „Alpha-Tier“ – stern und Correctiv berichten über sexuelle Belästigung beim WDR

Der eine Fall, der von stern und Correctiv berichtet wird, betrifft einen Korrespondenten des WDR: Dieser habe 2012 während einer Dienstreise eine Praktikantin auf sein Hotelzimmer eingeladen, ihr Champagner gereicht und auf seinem Laptop einen Pornofilm gezeigt. Einer anderen WDR-Mitarbeiterin habe derselbe Korrespondent sexuelle Avancen in E-Mails gemacht. U.a. habe er sich als „Alpha-Tier“ beschrieben und erklärt, er bekomme immer, was er wolle. Insgesamt seien in den vergangenen zehn Jahren sieben Fälle sexueller Belästigung beim WDR aktenkundig geworden, so der Bericht weiter. Ein weiterer Fall betreffe einen Journalisten, der für „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen sei. Was genau diesem Mitarbeiter vorgeworfen wird, steht nicht in den Vorab-Berichten von Correctiv und stern.

Der Korrespondent habe jedenfalls nach Abschluss der Untersuchung keine Abmahnung erhalten, die Vorwürfe seien lediglich in seiner Personalakte vermerkt worden. Der WDR teilte mit, man habe habe Fälle sexueller Belästigung „mit dem Maximum an rechtlichen und disziplinarischen Möglichkeiten“ verfolgt. WDR-Chefredakteurin Sonia Mikich habe der 2012 betroffenen Praktikantin geschrieben, dass der Sender sexuelle Belästigung nicht toleriere. Die Praktikantin wird von stern und Correctiv mit dem Worten zitiert: „Aber was war die Konsequenz für diesen Typen, der mich immer noch anschaut im Fernsehen? Ein paar Gespräche und ein Eintrag in seiner Personalakte.“ Der Korrespondent arbeitet laut dem Bericht von stern und Correctiv immer noch für den WDR.