TV-Quoten: „Der Alte“ und „Matula“ stecken Fitzek-Film „Das Joshua-Profil“ in die Tasche

Daumen hoch für die Krimis - aber nur geringes Interesse am Thriller: Das Fernsehpublikum bevorzugte am Karfreitag ab 20.15 Uhr eindeutig die ZDF-Krimiserie "Der Alte" mit Jan-Gregor Kemp als Kommissar Voss - 6,06 Millionen Zuschauer sahen zu. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Im Anschluss blieben 5,09 Millionen Zuschauer (16,7 Prozent) am "Matula"-Special "Der Schatten des Berges" mit Claus Theo Gärtner (74) in seiner alten Rolle als Privatdetektiv dran.