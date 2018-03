Dummy Das Oberthema dieser Ausgabe lautet Sport. Beim Blick auf die Ausgabe ist jedoch offensichtlich: Es geht weniger um die Bestleistungen der Weltstars. So heißt es im Editorial: “Eine der lausigsten Phrasen in der an Plattitüden reichen Welt des Sports ist die, dass Sport nicht politisch sei und man sich als Athlet daher aus allem raushalten könne. Das ganze Gegenteil stimmt: Sport ist immer politisch.”