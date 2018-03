„Lighter is better“: Heineken zieht nach Rassismus-Vorwürfen Werbe-Spots für neues Light-Bier zurück

Von

Aus künstlerischer Sicht, ist es schon einmal nicht sonderlich schade um den Clip Er ist nicht gerade das, was man ein kreatives oder filmerisches Meisterwerk nennen würde. Zu sehen ist eine sonnige Bar auf dem Dach eines Hochhauses. Mit einem lächerlich großen Fernglas erspäht der Barkeeper eine Frau, die mit ihrem Weißwein nicht zufrieden zu sein scheint. Kurzentschlossenen handelt der Wirt und lässt eine Flasche des neuen Diät-Bieres von Heineken über die Theke flitzen. Dabei gleitet die Falsche an verschiedenen dunkelhäutigen Gästen und Musikern bis zu der hellhäutige Dame.

Der Slogan zum Spot lautet nun: “Sometimes, lighter is better“, wobei sich der “lighter” nicht nur mit “leichter”, sondern auch mit “heller” übersetzen lässt. Der Clip lässt hier noch anschauen.

Auf diese Zweideutigkeit wurde auch der US-Rap-Star Chance The Rapper aufmerksam und twitterte empört, dass Heineken offenbar hoffe, mit der “veröffentlichen, klar rassistische Werbung” mehr Aufmerksamkeit erzielen zu können.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

Die Folge: ein kleiner Shitstorm gegen die Bierbrauer.

Yeah it's bizarre that they'd even think it's ok. Makes me think Chance's theory is correct. It's subtle enough to maintain deniability, but noticeable enough to gain publicity. Plus, it gives them big ups within the "anti-PC" (pro-casual racism) crowd. — elliot (@GlEl97) March 26, 2018

Wow. I can’t believe all the replies claiming that you are reaching with this! It’s like blatant “subtle” subliminal racism. The beer passes 3 Black people in a row & heads straight to the light complexioned Latina, w/ 3 white guys in the background as the slogan comes up. HELLO — Cecilia Martin (@CcPrincess20) March 26, 2018

Der Bier-Multi reagierte allerdings recht fix. Das Unternehmen zog das Video zurück und entschuldigte sich. „Wir sind am Ziel vorbeigeschossen, nehmen uns das Feedback zu Herzen und werden es nutzen, um künftige Kampagnen zu beeinflussen“, zitiert der Business Insider eine Stellungnahme von Heineken.

Im Zuge der Löschung des Videos zog das Unternehmen zudem offenbar noch zwei weiter Werbefilme, die zu der Kampagne gehören sollten, zurück. Zumindest sind sie nicht mehr bei YouTube verfügbar.