„Charme Offensive“: Apple integriert Verlags-Werbung in seine News-App und positioniert sich als Anti-Facebook

Die Anzeigentechnik, die bei Apple News offenbar laut Digiday gerade getestet wird, ist Googles Doubleclick for Publishers (DFP). Damit können Verlage und andere Medien Anzeigen, die sie ohnehin via Doubleclick auf ihren Websites oder anderen Digitalkanälen platzieren, gleichzeitig auch in Apple News ausspielen. Für die Medien-Anbieter wäre das ein Riesenschritt bei der Monetarisierung von Inhalten in Apple News.

Cory Haik, Publisher des Online-Magazins Mic wird folgendermaßen zitiert: “Wir sind begeistert über die Aussicht auf DFP. Apple hat einen tollen Job gemacht, den Verlegern zuzuhören. Das sieht wie eine Möglichkeit aus, unseren Journalismus nahtlos zu vermarkten.“ Apple News, das in den USA standardmäßig auf iPhones vorinstalliert ist, wird zunehmend zu einem relevanten Reichweitenfaktor für Medien. In Deutschland ist die Apple News App offiziell noch nicht in iOS integriert, mit einem Trick lässt sie sich aber auch hierzulande bereits nutzen.

Laut Zahlen des US-Marktforschungsunternehmens Comscore erreichte Apple News alleine im Februar 60,2 Mio. Menschen in den USA. Die Reichweite durch Apple News steigt, während Facebook dafür gesorgt hat, dass durch die jüngste Änderung am Newsfeed-Algorithmus die Reichweite von Medien durch Facebook teils dramatisch gesunken ist.

Apple sieht hier offenbar eine Chance in die Lücke zu stoßen, die Facebook aufgemacht hat. Digiday zitiert eine anonyme Quelle aus der Verlagsbranche mit den Worten: „Apple ist gerade komplett dabei, eine Charme-Offensive für Verlage zu fahren.“ Apple sei entschlossen, das „Non-Facebook“ zu werden. Apple verfolgt damit offenbar eine ähnliche Strategie wie Google. Der Such-Konzern stellte kürzlich seine Google News Initiative vor, mit deren Hilfe es Medien-Anbietern deutlich leichter gemacht werden soll, Bezahl-Abos über Google zu verkaufen.