DeleteFacebook: Dr. Oetker Pizza nutzt die Anti-Facebook-Welle für einen Marketing-Gag und löscht seinen Account

Dr. Oetker Pizza hat die Lösch-Aktion via Twitter angekündigt.

Für 1.000 Retweets löschen wir unsere Facebook-Seite. Ganz bestimmt. 😐#DeleteFacebook pic.twitter.com/bgYFonUWVg — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) March 21, 2018

Die 1.000 Retweets waren schnell beisammen und zahlreiche Twitter-Nutzer forderten, den Worten nun auch Taten folgen zu lassen. Das Social-Media-Team von Dr. Oetker Piza schritt denn auch zur Tat und betätigte die Löschtaste:

Ein Gefühl der Leere macht sich breit…Schlaf gut, kleiner Prinz. pic.twitter.com/oTX9Ehdb5t — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) March 21, 2018

Mit erwartbaren Reaktionen der Twitter-„Community“:

Endlich ist die scheiße weg — Ryu / リュウ (@RyushimaGod) March 21, 2018

Die Facebook-Seite von Dr. Oetker Pizza Deutschland wurde tatsächlich offline gestellt. Abwarten, ob sie unter dem alten oder einem neuen Namen in Kürze wieder auftaucht. Hashtag: #Marketinggag.

Unterdessen haben auch die Satire-Shows das Thema für sich entdeckt:

#deleteFacebook trendet.

Mehr dazu auf unserer studiVZ-Seite! — ZDF heute-show (@heuteshow) March 21, 2018

Hintergrund des #DeleteFacebook-Hashtags: New York Times und Guardian/Observer haben enthüllt, dass die umstrittene Datenfirma Cambridge Analytica im Jahr 2014 die Profildaten von rund 50 Mio. Facebook-Nutzern größtenteils ohne deren Wissen und Einverständnis abgegriffen hat. Pikante Notiz am Rande: Auch der Co-Gründer des Messaging-Dienstes WhatsApp, der von Facebook gekauft wurde, Brian Acton, hat die Aufforderung „Delete Facebook“ via Twitter geteilt, zusammen mit dem Kommentar „It is time“.

Laut einer Auswertung im MEEDIA-Newsletter #Trending war #DeleteFacebook allerdings weit davon entfernt, zum echten Trendthema zu werden: Am Dienstag tauchten Artikel auf, in denen über den Twitter-Hashtag #DeleteFacebook berichtet wurde, der angeblich extrem verbreitet wäre. Newsweek titelte sogar „#DELETEFACEBOOK IS TRENDING, IS THIS THE END OF THE SOCIAL NETWORK?“ Zahlen von Talkwalker zeigen jedoch, dass es am Dienstag gerade mal 56.000 Tweets mit dem Hashtag gab. Eine sehr bescheidene Zahl angesichts der 2 Milliarden monatlichen Facebook-Nutzer.