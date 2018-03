„Der Alte“ siegt mit der Staffel-Premiere, ARD punktet mit „Zimmer mit Stall“, „Let’s Dance“ unangefochten im jungen Publikum

Die ZDF-Krimi-Serie "Der Alte" ist am Freitag mit guten Quoten zurück gekehrt: 5,41 Mio. Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 16,9%. Gut mithalten konnte Das Erste mit dem Film "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge": 4,98 Mio. Seher und 15,7% sind die zweitbesten Freitagabend-Zahlen des bisherigen Jahres für Das Erste. Im jungen Publikum gewann trotz Verlusten souverän RTLs "Let's Dance".

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. „Der Alte“ siegt mit starker Staffel-Premiere

Die Nummer 1 des deutschen Fernsehens hieß am Freitag also „Der Alte“. 5,41 Mio. Krimifans waren dabei, der Marktanteil lag bei 16,9%. Damit knüpft die Serie an die Zahlen der 2017er-Staffel an, damals sahen zwischen Februar und April 4,95 Mio. bis 5,44 Mio. zu, die Marktanteile lagen bei 15,3% bis 18,3%. Die „Letzte Spur Berlin“ erreichte um 21.30 Uhr noch 4,92 Mio. Seher und 16,8%. „Der Alte“ war erst um 20.30 Uhr gestartet, weil das ZDF kurzfristig „Was nun, Herr Söder?“ ins Programm nahm. Das Gespräch mit dem neuen bayerischen Ministerpräsidenten sahen um 19.20 Uhr 3,30 Mio. – solide 12,2%. „Bettys Diagnose“ erreichte danach um 19.45 Uhr mit 4,50 Mio. Sehern und 14,9% die besten Zahlen seit April 2017.

2. Das Erste punktet mit „Zimmer mit Stall“, „Let’s Dance“ verliert 770.000 Zuschauer

Zufrieden mit seiner Prime-Time-Performance kann auch Das Erste sein. Immerhin 4,98 Mio. schalteten dort um 20.15 Uhr die Komödie „Zimmer mit Stall – Ab in die Berge“ ein, der Marktanteil lag bei sehr ansehnlichen 15,7%. Für Das Erste sind das die zweitbesten Freitagabend-Zahlen des bisherigen Jahres, nur „Charlotte Link – Die letzte Spur“ war am 9. Februar mit 5,18 Mio. und 15,8% noch ein bisschen erfolgreicher. „Let’s Dance“ büßte hingegen diesmal deutlich Zuschauer ein: Aus 4,34 Mio. (14,5%) bei der Staffel-Premiere wurden eine Woche später 3,57 Mio. und 13,6%. Stärkstes Programm der Privatsender war die RTL-Show damit am Freitag dennoch.

3. „Let’s Dance“ trotz Verlusten souveräner Sieger im jungen Publikum, „Mord mit Ansage“ stürzt ab

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es für „Let’s Dance“ am Freitagabend klar nach unten: Aus den 1,95 Mio. und 20,1% der Premiere wurden diesmal 1,49 Mio. und 18,4%. Dennoch gewann die RTL-Show den Freitag im jungen Publikum, blieb in der Prime Time meilenweit vor der Konkurrenz. So schaffte kein anderer Sender am gesamten Freitag den Sprung über die Mio.-Marke, ProSieben erreichte mit „Transformers – Die Rache“ 870.000 14- bis 49-Jährige und 10,1%. Bei Sat.1 ging es diesmal vor allem für „Mord mit Ansage“ nach unten: „Guckst du?! Kayas große Kinoshow“ erzielte mit 640.000 jungen Zuschauern zunächst gewohnt unschöne 7,1%, „Genial daneben“ blieb danach mit 860.000 und 9,7% stabil, „Mord mit Ansage“ rutschte um 22.25 Uhr mit nur noch 630.000 14- bis 49-Jährigen auf 8,0%. In den beiden ersten Wochen gab es noch 13,7% und 12,1%. Ein herber Rückschlag.

4. Vox, RTL II und kabel eins in der Prime Time allesamt unter Soll

Zu den Verlierern des Freitagabends gehörten eindeutig Vox, RTL II und kabel eins. Die drei Sender blieben allesamt klar unter ihrem Normalniveau. Bei Vox kamen die beiden „Chicago Fire“-Folgen mit 480.000 und 520.000 14- bis 49-Jährigen nicht über 5,2% und 5,8% hinaus, „Chicago Med“ fiel um 22.10 Uhr unter 5%. Bei RTL II kamen die Filme „Point Break“ und „Project X“ nur auf 4,2% und 4,8% – ebenfalls zu wenig. Und kabel eins erreichte mit „Stalker“, „Navy CIS: New Orleans“ und „Navy CIS“ zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr ganze 2,4% bis 3,5%.

