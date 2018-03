New York Post Am Dienstag feuerte Donald Trump seinen Außenminister Rex Tillerson. In den folgenden Statements macht der US-Präsident keinen Hehl aus dem Umstand, dass er mit der Leistung seines Chef-Diplomaten nicht zufrieden war. Die Boulevard-Zeitung aus New York titelte deshalb: “Worst Rex he ever had”. Der Clou dabei: Die Zeile ist eine Anspielung auf eine alte Titelseite…

New York Post In den 90er-Jahren brachten die New Yorker in den Wirrungen um die Ehekrise und Scheidung von Trump mit seiner ersten Frau Marla Maples folgende Zeile: “Best Sex I’ve ever had”. Beide Zeilen dürften dem US-Präsident jeweils gut gefallen haben.

The Washington Post Magazine Weniger begeistert dürfte Trump vom Magazin der Washington Post sein. Für ihr Reisespecial schickte die Redaktion einen Reporter auf große Tour. Er urlaubte in vier verschiedenen Ländern nur in Trump-Hotels.

The New York Times Magazine Gänzlich unpolitisch zeigt sich diesmal das Magazin der New York Times. In früher 80er-Weichzeichner-Optik feiert die Redaktion 25 Songs, die uns zeigen sollen, wohin sich die Musik bewegt.

Vogue Ukraine Die Ukraine-Ausgabe der Vogue setzt für ihre Farb-Ausgabe - wie schon das Magazin der New York Times - ebenfalls auf viel rot.

Das Magazin Für ihre Stil-Ausgabe nutzen die Schweizer eine Art optische Täuschung. Es erschließt sich dem Betrachter nicht wirklich, was auf der Titelseite alles zu sehen ist.

Wallpaper Das englische Magazin hat in diesem Monat einen Deutschland-Schwerpunkt und stellt einheimische Künstler und Designer vor.

Die Welt Das umstrittenste Cover der Woche kommt diesmal von der Welt. Zum Tod von Stephen Hawking zeigten die Berliner einen leeren Rollstuhl und schrieben das Geburts- und das Sterbejahr des Astrophysikers dazu. Via Twitter firmierte sich dagegen allerdings einige Kritik, weil die Titelseite den Wissenschaftler auf seine Behinderung reduzieren würde.