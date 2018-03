US-Präsident Trump feuert Außenminister Tillerson via Twitter – und das Netz hyperventiliert

Von

Dass die Chemie zwischen dem US-Präsidenten und seinem Außenminister schon länger nicht stimmte, galt als offenes Geheimnis in Washington. Im vergangenen Juli soll Rex Tillerson Trump „einen verdammten Trottel“ genannt haben. Star-Autor Michael Wolff schilderte in seinem Bestseller „Fire and Jury“ daraufhin bereits im Januar, dass der Abgang von Tillerson längst beschlossene Sache sei.

Vollzogen wurde die Trennung heute – und zwar auf erneut unkonventionelle Weise. Wieder benutzte der US-Präsident seinen Lieblingskommunikationskanal Twitter, um seine Personalrochade im Außenministerium zur Überraschung der Medien mitzuteilen („Glückwunsch an alle“).

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Dass selbst Tillerson, der Stunden zuvor noch von einer Dienstreise aus Afrika zurückkehrte, nichts von seiner anstehenden Entlassung wusste, machte ein AP-Reporter und wenig später das Außenministerium selber in einer Mitteilung deutlich.

We got off the plane with Tillerson less than four hours ago. There was zero indication on flight home that this was imminent. — Josh Lederman (@joshledermanAP) March 13, 2018

Remarkable statement from State Department spokesman on Tillerson firing: pic.twitter.com/iBpLaK1tXw — Jake Tapper (@jaketapper) March 13, 2018

„Der Außenminister hatte wegen der entscheidenden Fortschritte, die bei der nationalen Sicherheit gemacht worden sind, jede Absicht zu bleiben. Er wird seine Kollegen vermissen. (…) Der Minister hat nicht mit dem Präsidenten gesprochen und kennt die Gründe nicht“, lautete die verblüffende Erklärung.

Omg. A State Dept official says Tillerson learned he was fired from Trump’s tweet, per @CNN — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 13, 2018

I am told Tillerson found out he was fired from Trump’s tweet.

This morning. Knew there was tension but was not going to quit and did not know he was fired — Andrea Mitchell (@mitchellreports) March 13, 2018

Es habe Spannungen gegeben, aber Tillerson habe nicht geahnt, dass er gefeuert werde, berichtet unterdessen NBC-Korrespondentin Andrea Mitchell. Erst tags zuvor hatte sich Tillerson wegen der Ermordung eines russischen Ex-Doppelagenten kritisch über Russland geäußert und sich damit der Meinung der britischen Regierung angeschlossen.

Doch es gab noch mehr Entlassungen im Weißen Haus. Auch Tillersons Mitarbeiter im Außenministerium, Steve Goldstein, der erklärt hatte, Tillerson wurde per Tweet entlassen und wisse nicht, warum, wurde offenbar wegen dieser für Trump wenig schmeichelhaften Mitteilung wenige Stunden später gefeuert.

BREAKING: Officials: White House fires top Tillerson aide who contradicted account of secretary of state’s dismissal. — The Associated Press (@AP) March 13, 2018

Donald Trump kommentierte die kurzfristige Entlassung seines Außenministers unterdessen mit den höhnischen Worten, Tillerson werde „nun viel glücklicher sein“.

Trump on firing Rex Tillerson from his post as secretary of state: He’ll “be much happier now” pic.twitter.com/uJtwLHVzhA — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 13, 2018 Anzeige

Das in der Form einmalige Vorgehen schlug auf Twitter entsprechend hohe Wellen:

Man, @MittRomney should send the Russians a fruit basket today for having blocked his appointment as Trump’s Secretary of State. As far as Rex Tillerson goes, being fired by Trump for not being a “yes man”, will one day be the most honorable and distinguished line of his resume — Ana Navarro (@ananavarro) March 13, 2018

You do realize that Tillerson was fired a day after he criticized Russia, right?https://t.co/LDcQpOJ3EE — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) March 13, 2018

Tillerson is more proof that our peckerless POTUS can’t fire someone face to face anywhere but on “The Apprentice”. — The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) March 13, 2018

Speak out against Russia and be gone the next day. Rex Tillerson’s appointment and dismissal is yet another sign of Trump’s dysfunction. https://t.co/4WL3Rf1xiH — Tom Steyer (@TomSteyer) March 13, 2018

Die Entlassung von Außenminister Rex #Tillerson ist ein erneutes Zeichen der Sprunghaftigkeit von @realDonaldTrump. Dennoch muss Angela #Merkel ihn treffen. Er ist ein Dealmaker. Ich glaube, dass man von Angesicht zu Angesicht etwas erreichen kann. CL #TillersonOut — Christian Lindner (@c_lindner) March 13, 2018

Mehr noch: In seiner abschließenden Erklärung dankte Tillerson dem amerikanischen Volk und Diplomaten, nicht aber Präsident Trump:

Rex Tillerson: “To the 300 plus million Americans, thank you for your devotion to a free and open society.” pic.twitter.com/Zf5MwHUvA3 — Fox News (@FoxNews) March 13, 2018

Striking to hear Tillerson thank career diplomats and the American people, but not Trump, and make a parting statement on Russian aggression. — Philip Rucker (@PhilipRucker) March 13, 2018