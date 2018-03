„Black Panther“ knackt die weltweite Umsatz-Milliarde, in Deutschland überholt „Red Sparrow“ den Marvel-Film

Es ist vollbracht: Als insgesamt 33. Film der Kino-Historie hat "Black Panther" weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Kinos eingenommen. Auch ein Top-Ten-Platz in den Alltime-Charts erscheint möglich. Während der Film in den USA und weltweit auch die aktuellen Wochenend-Charts weiterhin anführt, fiel er hierzulande nach Besuchern hinter "Red Sparrow" zurück.

Von

165.000 Menschen gingen von Donnerstag bis Sonntag in die deutschen Kinos, um „Red Sparrow“ zu sehen. Der Thriller mit Jennifer Lawrence verlor damit im Vergleich zum Premieren-Wochenende nur leicht und überholte gleichzeitig „Black Panther“, den weitere 150.000 Leute sahen. Nach Umsatz liegen beide Filme hingegen nahezu gleichauf.

Sechsstellige Besucherzahlen erzielte auch „Die Verlegerin“: Steven Spielbergs Medien-Drama entwickelt sich mit weiteren 130.000 Sehern zu einem kleinen Dauerbrenner. 100.000 weitere Interessierte begrüßten die Kinos mit „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“. Die Neulinge des Wochenendes hatten es schwer: Die deutsche Komödie „Vielmachglas“ erreichte in rund 350 Kinos 65.000 Leute, Bruce Willis und „Death Wish“ in 270 Locations weniger als 50.000.

Anzeige

In den USA bleibt „Black Panther“ weiterhin die Nummer 1: 41,1 Mio. US-Dollar setzte der Marvel-Film zwischen Freitag und Sonntag um, insgesamt nun schon 562,0 Mio. Gefährlich wurde Superhelden-Epos diesmal der Neustart „Das Zeiträtsel“. Das Fantasy-Abenteuer sammelte immerhin 33,3 Mio. US-Dollar ein. Passend zum vornehmlich mit dunkelhäutigen Schauspielern besetzten „Black Panther“ legte „Das Zeiträtsel“ damit den stärksten Start eines Films hin, der von einer afroamerikanischen Regisseurin stammt.

Weltweit knackte „Black Panther“ am Wochenende die Milliarden-Marke: Mit weiteren 141,1 Mio. US-Dollar aus 58 Ländern und Territorien kletterte der Gesamt-Umsatz nun auf 1,08 Mrd. US-Dollar. In den Alltime-Charts, die allerdings die Inflation außen vor lassen, findet sich „Black Panther“ nun schon auf Rang 21. Für Platz 10 wären 1,28 Mrd. US-Dollar nötig, auch das scheint noch absolut möglich zu sein. In den Wochenend-Charts folgt auch hier „Das Zeiträtsel“ Platz 2, die 39,6 Mio. US-Dollar kamen bislang nur in sieben Ländern zusammen. In Deutschland läuft der Film beispielsweise erst am 5. April an. Auf Rang 3 folgt „Red Sparrow“ mit 23,9 Mio. US-Dollar aus 70 Territorien.