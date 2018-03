Obama in Gesprächen mit Netflix über eigene Show: Perfekte Plattform eigene Botschaften auch weiterhin unterzubringen

Den Netflix-Machern ist es wohl gegangenen, wie den meisten objektiven Zuschauern des Streaming-Dienstes. Nach dem Gastauftritt in der neuen David Letterman-Show (“My Next Guest Needs No Indroduction”) dachten so gut wie alle: Barack Obama braucht eine eigene TV-Show. Jetzt könnte es tatsächlich bald soweit sein. Denn der ehemalige US-Präsident Barack Obama soll sich laut New York Times in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Netflix über eine eigene Show befinden.