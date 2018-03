Digital-Konferenz South by Southwest: MEEDIA nimmt Sie mit zur SXSW nach Texas

In den nächsten Tagen steht in Austin, Texas, wieder das jährliche Film-, Musik-, Medien- und Digitalfestival South by Southwest (SXSW) an und etliche deutsche Medienmacher pilgern in die USA, um sich dort von neuen Technologien und Trends inspirieren zu lassen. Auch MEEDIA-Redakteur Marvin Schade ist auf dem Weg und nimmt die Daheimgebliebenen auf MEEDIA.de sowie bei Instagram und Facebook mit zur SXSW.