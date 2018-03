trending: Horst Seehofer und Angela Merkel, Dorothee Bär und die „Flugtaxis“, die AfD in Syrien, Trump und die Oscar-Quoten und Toni Iwobi

#trending // Social Media

Eigentlich war es ein Interview, das zeigte, wie motiviert Dorothee Bär ist, wie sie sich auf ihr neues Amt als Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt freut und darauf, Visionen zu entwickeln, um Deutschland nach vorn zu bringen. Hängen geblieben aus dem Interview im „heute-journal“ ist bei vielen Twitterern aber nur ein Wort: „Flugtaxis“. Digitalisierung sei nicht nur der Breitbandausbau, sagte Bär zu Recht. Ihr Thema sei etwa auch autonomes Fahren oder das Nutzen von „Flugtaxis“.

Bei vielen Twitterern setzte direkt ein Reflex ein, der aus dem ersten Gedanken an so etwas wie ein „Flugtaxi“ einen Gag produzierte. In fast 10.000 Tweets tauchte das Wort „Flugtaxi“ auf, fast ausschließlich in solchen, die sich über Bär lustig machten – wie in „#Flugtaxi erster Prototyp gesichtet“, verbunden mit einem GIF aus einem „Pippi Langstrumpf“-Film. Dass tatsächlich an Flugtaxis gearbeitet wird, von Start-Ups bis hin zu Airbus und Uber – das interessierte die Witzemacher wenig.

Natürlich darf man Dorothee Bär auch kritisieren, doch dann bitte etwas sachlicher. So wie es Sascha Lobo zum Beispiel mal getan hat, der ihr kürzlich Nähe zu Lobbyisten vorwarf. Unter dem Strich hat sich Bär aber in den vergangenen Jahren durchaus als Expertin für digitale Themen profiliert – und zwar eben nicht nur, weil sie Twitter seit fast acht Jahren nutzt – länger als die meisten anderen Politiker. Und wenn selbst Bundestagsabgeordnete der Linken wie Anke Domscheit-Berg Sätze wie „mit @DoroBaer als Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt hat zur Abwechslung jmd mit Ahnung zum Thema auch was zu sagen“ twittert, sollten auch die Twitter-Witzbolde Dorothee Bär doch erstmal eine Chance geben.