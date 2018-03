trending: die Bundeswehr im Irak, der endende Vero-Hype, Dorothee Bär, Jordan Peele, sowie Fox News und Breitbart vs. Hollywood

#trending // Worldwide

Medien wie Fox News und Breitbart nutzten die Aufmerksamkeit für die Oscar-Verleihung, um Hollywood anzugreifen. Fox News interviewte beispielsweise den konservativen Politiker Mike Huckabee, der die Waffengesetzgebung verteidigt und Hollywood bescheinigt, dass dort in den Filmen auch nicht auf Schusswaffen verzichtet wird. Mit 165.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentaren war der passende Facebook-Post ein riesiger Erfolg. Ein Rundumschlag gegen das bei Rechten ungeliebte Hollywood bescherte Breitbart 78.000 Interaktionen: „Hollywood: You lecture us about our carbon footprints while flying on private jets. You preach feminism while brutalizing women. You castigate violence while making millions off it in your movies. You condemn guns, with armed bodyguards at your side. You are the problem, not us.“