Kunststoff-Konzern Covestro verdrängt ProSiebenSat.1 aus dem Dax

Der Dax bekommt ein neues Mitglied: Der Kunststoff-Konzern Covestro wird in den deutschen Leitindex einziehen und dabei das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 ersetzen, wie die Deutsche Börse am Montagabend in Eschborn bei Frankfurt mitteilte. Covestro war erst im Jahr 2015 vom Pharma- und Chemiekonzern Bayer abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht worden.