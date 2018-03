trending: Obdachlose in Dortmund, Hunde-Videos, #WeidelKickingThings, „Black Panther“ in der „Tonight Show“ und Word auf einer Schultafel

#trending // Entertainment Tolle 5:40 Minuten aus der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon: Kinogänger sollten vor einem Plakat des Films „Black Panther“ mit seinem Star Chadwick Boseman erzählen, warum sie der Film so bewegt hat. Was sie nicht wissen: Boseman steht hinter einem Vorhang und kommt als Überraschung raus. Auf Facebook erreichte der Clip in 18 Stunden über 4 Mio. Abrufe und 171.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Twitter gab es 3,2 Mio. Views und sogar 197.000 Likes und Retweets. This was amazing. @chadwickboseman surprises #BlackPanther fans while they say what the movie means to them. pic.twitter.com/ZXnfLuV83f — Fallon Tonight (@FallonTonight) March 1, 2018