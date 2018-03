trending: der Winter und die Obdachlosen, Claus Strunz, die Essener Tafel, „Verónica“ und Dick’s Sporting Goods

#trending // Social Media Claus Strunz sorgt mal wieder für wilde Diskussionen in den sozialen Netzwerken. In einem Kommentar für das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“, das er als Programmgeschäftsführer der Firma MAZ & More ja auch produziert, sprach Strunz über den Aufreger der Woche, die Essener Tafel. Wortwörtlich sagte Strunz in die Kamera: „Merkel ist zur doppelten Mutti geworden: zur strengen, gefühllosen und ungerechten Stiefmutter für die aufmüpfigen Deutschen. Und zur fürsorglichen, nachsichtigen und gütigen Mama für die Flüchtlinge“. Weil Merkel gesagt hat, sie finde Kategorisierungen in Ausländer und Deutsche bei einer Hilfseinrichtung wie den Tafeln nicht gut, „belehre sie die Tafel-Macher von oben herab“, so Strunz. Sie schiebe die Macher „in die Nähe von Rassisten“. Das sei „eine Art von Bürgerverachtung, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind“, so Strunz. Sahen den Kommentar im herkömmlichen Fernsehen ein paar Hunderttausend Leute, kamen auf der Facebook-Seite der Sendung bis Mitternacht 2,3 Mio. Views zusammen. Natürlich lassen sich beide Zahlen nicht vergleichen, weil der Facebook-Wert eine Brutto-Zahl ist – und zudem nichts darüber aussagt, wie oft das Video überhaupt zu Ende geschaut wurde. Dennoch sind 2,3 Mio. Views ein eindrucksvoller Wert. Noch eindrucksvoller sind die 112.600 Shares, die der Sat.1-Post erzeugt hat. Insgesamt kamen 155.000 Interaktionen zusammen. Die Kommentare sind dabei vornehmlich pro Strunz, zum Teil mit Worten wie „Frau Merkel ist die größte Gefahr für Deutschland,man sollte sie aus der Politik entfernen. Ich verstehe nicht warum der Bundestag sie nicht in die Wüste schickt !!!!! Sie ist doch für Deutschland nicht mehr tragbar!!!!“ Auffällig ist dabei aber, dass viele Kommentatoren vor allem anprangerten, dass Tafeln überhaupt nötig sind und es Rentner gibt, die Tafeln nutzen müssen, weil sie zu wenig Geld haben. Ein Aspekt, der bei Strunz gar keine Rolle gespielt hat. Doch Strunz bekam auch Gegenwind: „Herr Strunz, habe Sie immer für einen seriösen Journalisten gehalten aber wie geschickt Sie Rhetorik eingesetzt haben um einen Verachtenden Zustand zu verteidigen zeugt von allem anderen als guten Journalismus“, heißt es in einem der Kommentare mit den meisten Likes. Und weiter: „Finde es absolut verwerflich wie Sie eine ohnehin schwierige Situation noch weiter vergiften. Und dann noch zu behaupten es sei eigentlich kein Politikum aber selber eins draus zu machen und 15 Mal hintereinander ‚Frau Merkel‘ in abgehackten rhetorischen Versen zu betonen, war richtig peinlich Herr Strunz.“ "Der Tafel-Skandal von Essen beweist: Merkel ist zur DOPPELTEN MUTTI geworden – hart und ungerecht zu Deutschen, gütig und fürsorglich zu Flüchtlingen". Ein Kommentar von Claus Strunz. Posted by SAT.1 Frühstücksfernsehen on Dienstag, 27. Februar 2018