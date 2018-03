Nach FPÖ-Attacken gegen ORF: Deutsche TV-Journalisten fordern Österreichs Kanzler mit offenem Brief zum Eingreifen auf

TV-Journalisten von ARD und ZDF, darunter Maybrit Illner, Anne Will und Claus Kleber, haben einen offenen Brief an Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geschrieben. Darin bemängeln sie den Umgang der Regierungspartei FPÖ mit dem ORF. Die Unterzeichner des Schreibens fordern Kurz auf, für die Meinungs- und Pressefreiheit einzutreten.

Von

„Mit großer Sorge beobachten wir die Angriffe von Politikern Ihres Koalitionspartners FPÖ auf unabhängige Journalisten und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF in Ihrem Land“, beginnt der offene Brief, der auf den 28. Februar datiert ist. Die Unterzeichner verweisen auf das Facebook-Posting von FPÖ-Vizechef Heinz-Christian Strache vom 13. Februar, in dem dieser den ORF-Anchor Armin Wolf sowie den ORF der Verbreitung von Fake News und Propaganda bezichtigt. Strache kommentierte das Posting mit dem Wort „Satire“ und einem Smiley. Wolf verklagte daraufhin Strache, auch der ORF leitete rechtliche Schritte ein (MEEDIA hatte darüber berichtet). Das Posting hat der FPÖ-Vizechef mittlerweile gelöscht.

„Der Versuch des Vizekanzlers der österreichischen Regierung, den persönlichen Ruf von Journalisten zu beschädigen und deren Glaubwürdigkeit zu untergraben, verstehen wir als einen Angriff auf einen der wichtigsten Grundwerte demokratischer Ordnung, die Pressefreiheit. Er gleicht den Methoden der ungarischen und polnischen Regierung“, heißt es in dem Schreiben weiter. Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur des ZDF, bestätigte die Echtheit des Briefes auf Anfrage des Standard.

Deutsche KollegInnen von Anne Will bis Claus Kleber haben einen Brief an Bundeskanzler Kurz geschrieben: https://t.co/aFVo7depMA — Armin Wolf (@ArminWolf) March 1, 2018

Die deutschen Journalisten fordern Österreichs Bundeskanzler zum Handeln auf. Sie seien verwundert ob Kurz‘ „Zurückhaltung in diesem für die Meinungs- und Pressefreiheit eines europäischen Landes so wichtigen Fall.“

Anzeige

Wir hoffen sehr, dass es in Wien einen Platz gibt, an dem pressefeindlichen und demokratieschädlichen Attacken durch österreichische Regierungsvertreter deutlich Einhalt geboten wird. Vielleicht ist dieser Ort ja das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz.

Im Kern des Streits zwischen FPÖ und ORF geht es um objektive Berichterstattung: Strache und andere FPÖ-Politiker beklagen, dass der österreichische Rundfunk parteiisch und feindselig von ihrer Partei berichten würde. Anfang Februar war ein Beitrag des ORF-Tirol im Fokus der Öffentlichkeit. Dort wurde der FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger bei der bevorstehenden Landtagswahl in ein antisemitisches Licht gerückt. Bei einer Szene im Straßenwahlkampf sendete der ORF den judenfeindlichen Kommentar eines Passanten, die Zurückweisung des Kommentars durch Abwerzger allerdings nicht. Der verantwortliche ORF-Landesdirektor entschuldigte sich für den Beitrag. Seitdem wird eine neue Fassung gesendet, in der der FPÖ-Politiker den Mann schließlich zur Ordnung ruft. Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich mit Norbert Hofer: Der FPÖ-Verkehrsminister beklagte bei Facebook, dass er in einem ORF-Beitrag über den Transitgipfel in München nicht mit Namen erwähnt worden war. In seinem Protest dazu sagte er, dass er nicht für die „Zwangsgebühren“ sei.

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zahlreicher europäischer Länder stehen seit geraumer Zeit in der Kritik. In der Schweiz findet am Sonntag ein Volksentscheid über die Abschaffung der Radio- und Rundfunkgebühren, der sogenannten Billag, statt.

Die Unterzeichner des offenen Briefes (hier in voller Länge):

Professor Claus Richter, Vorstand Hanns Joachim Friedrichs Preis

Nikolaus Brender, Journalist, ehemaliger Chefredakteur ZDF

Maybrit Illner, Fernsehmoderatorin ZDF

Professor Jürgen Flimm, Intendant Staatsoper Berlin

Petra Gerster, Nachrichtenmoderatorin Heute ZDF

Dr. Claus Kleber, Journalist, Nachrichtenmoderator Heute Journal ZDF

Theo Koll, Auslandskorrespondent ZDF

Wolf von Lojewski, Journalist, ehem. Moderator Heute Journal ZDF

Stephan Lamby, Journalist, Autor, Produzent

Eva Müller, Fernsehjournalistin, Buchautorin

Frank Plasberg, Journalist, Fernsehmoderator ARD

Professor Fritz Pleitgen, ehemaliger Prasident EBU (Europaische Rundfunkunion) und lntendant WDR

Christina Pohl, Journalistin, Spiegel TV

Volker Skierka, Journalist

Marietta Slomka, Journalistin, Nachrichtenmoderatorin Heute Journal ZDF

Denis Scheck, Journalist, Literaturkritiker ARD

Anne Will, Fernsehjournalistin ARD

Ulrich Wickert, Buchautor, ehemaliger Moderator Tagesthemen ARD

Thomas Roth, Journalist, ehemaliger Moderator Tagesthemen ARD