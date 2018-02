„Dumpfe Emotionen mobilisiert“: Ex-BamS-Chef Michael Spreng wirft Bild Kampagnen-Journalismus vor

Der Journalist und Politikberater Michael Spreng wirft der Bild-Zeitung „Kampagnenjournalismus“ vor, etwa gegen eine vermeintlich zu lasche Justiz in Deutschland. "Die Zeitungsmacher glauben, durch Kampagnen blieben ihre Blätter in der Bevölkerung mehrheitsfähig“, kritisiert der 69-Jährige in einem Interview mit der Zeit. Von 1989 bis 2000 war Spreng Chefredakteur der Bild am Sonntag gewesen.