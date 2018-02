trending: der Winter in Deutschland und Kanada, die CDU, Kevin Smiths Herzinfarkt, Jacinda Ardern und der „creepy uncle“

Einen solchen Tweet sieht man selten: Regisseur, Schauspieler, Comedian Kevin Smith. u.a. bekannt durch seine Filme als „Silent Bob“, z.B. „Clerks“, „Dogma“ und „Jay und Silent Bob schlagen zurück“ hat ein Foto von sich in einem Krankenbett mit Schläuchen getwittert. Text: „After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground!“ Smith hat also tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten – zwischen zwei Comedy-Shows, bei denen ein TV-Special aufgezeichnet werden sollte. Hätte er den Infarkt nicht überlebt, gäbe es nun viele Trauer-Tweets mit großer Aufmerksamkeit. Doch er hat es zum Glück geschafft und erreichte die Aufmerksamkeit nun selbst. 185.000 Likes und Retweets – so viele gab es für Kevin Smith noch nie.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 26, 2018