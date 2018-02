Warren Buffett über sein Apple-Investment: „Solange ich kein iPhone habe, ist der Markt nicht saturiert“

Von

Das Timing war legendär. Buchstäblich zu mehrjährigen Tiefstkursen bei um die 90 Dollar startete Buffett vor knapp zwei Jahren seine Apple-Position, die seitdem immer weiter an Größe gewonnen hat.

Binnen eindreiviertel Jahren hat das „Orakel von Omaha“ in bemerkenswert kurzer Zeit eines seiner erfolgreichsten Investments aller Zeiten verbucht. Anteilsscheine von Apple haben sich seit Tiefstkursen bei 88 Dollar im Mai 2016 in der Spitze mehr als verdoppelt, zu Jahresanfang erneut mehrfach neue Allzeithochs bei 180 Dollar aufgestellt und heute wiederum die Bewertungsmarke von 900 Milliarden Dollar durchbrochen.

Dass Warren Buffett immer noch großen Appetit auf Apple hat, wurde erst vorvergangene Woche deutlich, als nach der Pflichtmitteilung der Börsenaufsicht SEC hervorging, dass Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im vierten Quartal noch massiv Apple-Aktien zugekauft hat – nämlich um 23 Prozent. Mit einem Gesamtvolumen von 28 Milliarden Dollar ist Apple inzwischen die größte Aktienposition von Berkshire Hathaway.

Wie der alljährliche Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway am Wochenende enthüllte, liegt das „Orakel aus Omaha“ mit seinem Apple-Investment bereits um 8,3 Milliarden Dollar vorne (Stand Schlusskurs vom vergangenen Freitag), während der Durchschnittskaufpreis 125,73 Dollar beträgt.

Warren Buffett is up $8.3 billion on his Apple position. His cost basis is $125.73 per share.

Im Anschluss an seinen aufschlussreichen Brief an Aktionäre (“ Die Märkte machen verrückte Dinge“ / „Es gibt kaum noch etwas zu einem vernünftigen Preis“) stellte sich Buffett gleich drei Stunden lang dem Finanzsender CNBC.

Buffett wich den Fragen nach seinem Apple-Investment größtenteils charmant aus. Die genaue Motivation hinter seinen zuletzt massiven Zukäufen von Apple-Aktien wollte Buffett nicht verraten: „Wir sind nicht im Beratungsgeschäft tätig“, lachte der 87-Jährige die Frage weg.

CNBC to Warren Buffett: People want to know why you are buying so many Apple shares.

Warren Buffett: They may want to know, but I’m not going to tell them. We are not in the investment advisory business.

— Neil Cybart (@neilcybart) February 26, 2018