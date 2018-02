„Fake durch Copy and Paste“: So legte die Titanic die Boulevard-Profis von Bild bei #miomiogate rein

Von

„Auf Bild.de wird ja bestätigt, dass wir es waren“, sagt der zuständige Titanic-Redakteur Moritz Hürtgen bei @mediasres im Deutschlandfunk (DLF). „Es handelt sich nicht um einen Fake Fake.“ Im Laufe des Tages sind immer mehr Details zum Vorgehen der Satire-Redaktion bekannt geworden. Den angeblichen Informanten, das bestätigte mittlerweile die Bild in einem Beitrag, haben Reporter des Boulevardblatts am Montag dieser Woche getroffen, um seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Bereits Gegenüber der FAZ sprach Hürtgen am Mittag über den Kontakt zur Bild: „Ja, die waren sofort heiß. Es gab dann noch einige Telefonate mit dem angeblichen Juso-Informanten, die wir mit unterdrückter Nummer geführt haben, und schon stand die Geschichte am Freitag auf der Titelseite. Das war ein schönes Gefühl. Wir hatten ja ausschließlich die Bild kontaktiert, weil wir dachten, dass das doch gut in ihre Anti-SPD-Kampagne passt. Und noch schöner war, dass wir absolut ernst genommen wurden. Es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“

Hürtgen betont im Interview mit dem DLF, dass „der ganze Fake durch Copy und Paste entstanden“ sei. „Wir hatten einen fähigen Techniker, der sein Können aber gar nicht ausreizen musste.“ Mit Hacks und Viren, wie es die Bild ihren Lesern in einem Nachdreher zum eigentlichen Aufmacher verkaufen wollte, hat der Coup somit nichts zu tun. Bild-Chef Julian Reichelt indes verteidigt die Berichterstattung über die angeblichen Mails um Juso-Chef Kevin Kühnert. Erst durch die rechtlichen Schritte der SPD in Form der Strafanzeige gegen Unbekannt seien die Mails zum Thema geworden. Man sei der Fälschung nicht aufgesessen, schreibt Reichelt in einer Stellungnahme, die die Recherche der Bild-Redaktion dokumentiert. „Wir bedauern, dass wir nicht von Anfang an berichten konnten, dass mutmaßlich ein Satiremagazin hinter den gefälschten Mails von Kühnert steckt. Ein berichtenswerter Vorgang bleibt es für Bild aufgrund der Strafanzeige der SPD trotzdem.“

Titanic-Redakteur: „Bild ist ein hervorragendes Satiremagazin“ Anzeige

Hürtgen richtet im DLF-Gespräch scharfe Kritik an Reichelt und sein Boulevardblatt. Es sei ein „hervorragendes Satiremagazin“, sagt er. „So macht es Reichelt: Auf den Titel eine Schlagzeile, ein Riesenskandal und im Innenteil muss man dann die Wörter ‚vermeintlich‘ und ‚angeblich‘ suchen. Journalismus bei der Bild.“ Der Bild-Chef wirft der Titanic wiederum vor, dass sie „journalistische Arbeit bewusst diskreditiert“ hätte. „Wenn man die Bild angreift, kann man schlecht gleichzeitig journalistische Arbeit diskreditieren“, so Hürtgen bei @mediasres. „Das schließt sich aus.“

Am 19. Februar hatte die Bild unter der Überschrift „Neue Schmutzkampagne bei der SPD“ darüber berichtet, dass ein angeblicher Russen-Troll den Juso-Chef via Mail Vorschläge unterbreitet haben soll, die No-GroKo-Kampagne mit Hilfe von Bots zu stärken. Laut den Mails soll sich Kühnert offen für die Vorschläge gezeigt haben. Schon am Tag der Veröffentlichung hatte es von vielen Seiten – auch von MEEDIA – Kritik ob der Echtheit der Mails gegeben und ebenfalls hinsichtlich der Vorgehensweise der Bild.