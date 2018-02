„Alter Schwede, hat sich die Bild blamiert“ – die Twitter-Reaktionen zum Satire-Coup der Titanic

Von

„Ich würde gerne mit dir über die Unterstützung der NoGroKo-Kampagne sprechen“, beginnt Juri die Korrespondenz. So steht es in dem Artikel der Bild-Zeitung vom 19. Februar mit dem Titel „Neue Schmutz-Kampagne bei der SPD“. Ein gemeinsamer Bekannter mit dem Kürzel „J.“ habe ihm Kevin Kühnerts Interesse signalisiert. Der angebliche Juso-Chef, heißt es weiter, sei zunächst misstrauisch gewesen und habe nach dem Lieblingsgetränk von „J.“ gefragt. Juri antwortet:“Mio Mio Mate Ginger.“ Kühnert soll sich erleichtert gezeigt haben und fragt dann:“Was kannst du mir anbieten?“

Bereits vorige Woche stand die Bild in der Kritik wegen der Berichterstattung. Denn schnell war klar, dass es sich bei den Mails um Fälschungen handelt, unter anderem weil die angebliche Absenderadresse @jusos.de bei der SPD gar nicht verwendet wird. Bild brachte die Story trotzdem in großer Aufmachung, erst ganz am Ende des Artikels fand sich ein Hinweis, dass es für die Echtheit der Mails keine Belege gibt. Nun gibt es nach der Bekanntgabe des Satiremagazins Titanic weitere Kritik und vor allem Häme. Unter dem Hashtag #miomiogate äußert sich die Netzgemeinde:

So endete übrigens die Affäre um die "Hitler-Tagebücher" laut Wikipedia: "Der Stern musste sich für die Veröffentlichung der Fälschung öffentlich entschuldigen. Die Chefredaktion trat zurück." #miomiogate @titanic @KuehniKev @BILD @jreichelt — Jonas Mueller-Töwe (@JMuellerToewe) February 21, 2018

Alter Schwede hat sich die BILD blamiert…. 😆🙈 #miomiogate https://t.co/q2UpPBanSM — Ingmar 🐼 Stadelmann (@IngmarStadelman) February 21, 2018

Einige erinnerten in ihren Tweets zudem an die Argumente der Bild-Zeitung nach der Kritik und den Nachdreher, den die Redaktion am Montag veröffentlicht hatte, um ihre Recherchen zu verteidigen. Autor Filipp Piatov hatte darin zum angeblichen Mail-Verkehr einen IT-Experten gefragt, der die Daten für die Bild auswertete. Ergebnis des Cyber-Security-Professors:“Die Server-Daten kreisen den Verfasser mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jemanden mit Zugang zu Systemen der SPD ein – berechtigt oder unberechtigt.“

Liebe Kritiker der #Kühnert-Titelgeschichte, es handelt sich bei den E-Mails nicht um eine „plumpe Fälschung“. @BILD bekam Zugang zur Mail des Informanten. Mehr im Artikel. https://t.co/6UWbp1yc7e — Filipp Piatov (@fpiatov) February 19, 2018

Andere Beobachter verweisen wiederum auf Tanit Koch, bis vor Kurzem Chefredakteurin beim Boulevardblatt. Der Satiriker Shahak Shapira bietet der Bild indes Fotos an, die „nach einem Skandal“ riechen.

Ich höre dauernd so ein Kichern. Ist es die @tanit? https://t.co/WlPIjI4qW3 — Florian Eder (@florianeder) February 21, 2018

Anzeige

ACHTUNG @BILD-Redaktion: der Twitter-Nutzer @creamspeak (Russisch für „Lothar Matthäus“) mailte mir soeben DIESES Foto aus internen SPD-Kreisen. Ich bin kein Glenn Greenwald, aber das riecht nach einem Skandal! #miomiogate pic.twitter.com/MqlXEarkXo — Shahak Shapira (@ShahakShapira) February 21, 2018

Ein Titanic-Redakteur hat unterdessen bei Twitter zwei ihm bereits mehrfach gestellte Fragen beantwortet. Er stellt klar, dass es sich a) um „keinen Fake-Fake“ handle und die Redaktion alles lückenlos beweisen könnte. Und b) habe der „windige Cyber-Professor“ nichts mit dem Satireblatt zu tun. Die Titanic hat in ihrem Artikel über die Aktion eine Datei mit dem E-Mail-Verkehr bereitgestellt.

Weil die Fragen bereits mehrmals gestellt wurde:

1. #miomiogate ist echt, kein Fake-Fake. Wir können alles lückenlos beweisen.

2. Der windige Cyber-Professor der "Bild" hat nichts mit TITANIC zu tun, ist aber trotzdem irgendwie Satiriker. — Moritz Hürtgen (@hrtgn) February 21, 2018

Die Bild-Zeitung hat sich bislang nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäußert. Ein Statement von Julian Reichelt und Autor Filipp Piatov wird allerdings erwartet. Gemeldet hat sich dagegen Juso-Chef Kevin Kühnert. Mit einem Gif von Homer Simpson und dem Spruch:“Einfach genießen.“

Das Satiremagazin treibt die Geschichte noch weiter: Juri, der angebliche Informant aus St.Petersburg, hat nun einen eigenen Twitter-Account. Über das Titanic-Profil verkündet die Redaktion, dass ihr Mitarbeiter Juri für Fragen bereitsteht und gerne Auskunft gibt.

Haben Sie Fragen an Juri, @KuehniKev’s Kontaktmann aus St. Petersburg? Kein Problem, er ist jetzt auf Twitter und gibt gerne Auskunft: @juri91911070 — TITANIC (@titanic) February 21, 2018