Cover-Check: Focus punktet mit „Entzündungen“, Spiegel und stern landen mit „Links unten“ und Kohl-Witwe unter dem Soll

Von

Der Spiegel steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche zwar um etwa 1.500 Einzelverkäufe, doch die erreichten 172.768 sind dennoch ein klar unterdurchschnittlicher Wert. In den jüngsten 12 Monaten fanden sich pro Ausgabe 200.600 Käufer in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc., in den jüngsten drei Monaten 183.200. Das Titelthema „Links unten – Warum sich SPD, Grüne und Linke neu erfinden müssen“ hat also nicht allzu viele potenzielle Spiegel-Käufer interessiert. Der Gesamtverkauf inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen lag bei 711.701 Exemplaren, darunter 66.071 ePaper.

Auf den schwächsten Einzelverkauf seit fünf Wochen rutschte der stern: 147.667 Einzelverkäufe sind zudem weniger als in den jüngsten 12 Monaten (166.900) und in den jüngsten drei Monaten (150.100). Das Exklusiv-Interview mit Helmut Kohls Witwe Maike Kohl-Richter unter der Headline „Der Kampf der Witwe“ war im Einzelhandel also ebenfalls kein wirklicher Hit. In den jüngsten 12 Monaten lag der Einzelverkauf des stern bei 166.900 Exemplaren, in den jüngsten drei Monaten bei 150.100. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 540.474, inklusive 22.221 ePaper.

Anzeige

Zum dritten Mal bei den jüngsten vier Heften schaffte der Focus unterdessen den deutlichen Sprung über sein Kiosk-Normalniveau: 86.913 Einzelverkäufe gab es für Heft 4/2018 mit dem Titel „Entzündungen: Die stille Gefahr“. Natürlich wird die Werbe-Aktion aus der Vorwoche mit dem 1-Euro-Heft noch eine Rolle bei diesem Erfolg gespielt haben, doch auch das Titelthema kam bei den Focus-Käufern sicher gut an. Gesundheits-Cover funktionieren immer noch überdurchschnittlich häufig gut beim Focus. Insgesamt wechselte das Heft 451.726 mal den Besitzer, 34.786 mal davon als ePaper.

Mit unserem Cover-Check-Tool können Sie jederzeit sehr flexibel die vergangenen und aktuellen Einzelverkäufe von Spiegel, stern und Focus analysieren.