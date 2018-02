trending: Deniz Yücel, Edeka vs. Nestlé, Olympia, Ulf Poschardt vs. AfD, Drake und Schüler-Proteste gegen die US-Waffengesetze

#trending // News & Themen

Die Freilassung von Deniz Yücel war in den vergangenen Tagen das große Nachrichtenthema in den sozialen Netzwerken. Allein die Meldung der Welt sammelte bei Facebook und Twitter am Freitag 67.400 Interaktionen ein – so viele wie kein anderer deutschsprachiger journalistischer Artikel im bisherigen Jahr 2018. Auch Spiegel Online, Focus Online, Zeit Online und noch einmal die Welt schafften es am Freitag in die Top Ten der Social-Media-News-Charts von 10000 Flies [Offenlegung: Ich bin Mitbetreiber].

Ein anderes Thema, das am Wochenende für viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken sorgte, kommt aus dem Lebensmittelhandel: Wie die Lebensmittelzeitung zuerst berichtete, bestellt der europäische Einkaufsverbund Agecore, zu dem auch Edeka gehört, 160 Produkte von Nestlé nicht mehr nach. Der Grund: Man will bessere Konditionen erzwingen. Hier ein Artikel des Handelsblatts, der der Lebensmittel Zeitung ist nicht kostenlos lesbar. Zum riesigen Social-Media-Erfolg wurde das Thema aber im Blog netzfrauen, wo der Artikel mit der zugespitzten Headline „Kampf der Giganten! EDEKA legt sich mit Nestlé an und nimmt 163 Produkte aus dem Regal!“ seit Samstag fast 62.000 Interaktionen einsammelte.