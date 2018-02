Facebook-Manager: Russische Einflussnahme bei US-Wahl sollte Chaos erzeugen, nicht Ergebnis beeinflussen – Trump triumphiert auf Twitter

Von

Die Ermittlungen um die Einmischung in die US-Wahl durch Russland gewinnen weiter an Dynamik. Am Freitag hat die US-Justiz im Rahmen ihrer Ermittlungen Anklage gegen 13 russische Staatsbürger erhoben. Obwohl Donald Trump von einer russischen Manipulation weiter nichts wissen will, erklärte sogar sein eigener Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster am Wochenende in München, die Beweise seien inzwischen „unumstößlich“, dass sich Russland bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt habe.

Hoch umstritten ist indes weiter das Ausmaß. In die Debatte schaltete sich am Wochenende auch Facebook-Manager Rob Goldman ein. Der Vice President of Ads des weltgrößten sozialen Networks lieferte auf Twitter mehrere Hintergründe zu den russischen Anzeigenbuchungen. Erste Erkenntnis: „Ich habe alle Anzeigen gesehen und kann sehr definitiv sagen, dass eine Beeinflussung der Wahl *NICHT* das Hauptziel war“.

Most of the coverage of Russian meddling involves their attempt to effect the outcome of the 2016 US election. I have seen all of the Russian ads and I can say very definitively that swaying the election was *NOT* the main goal. — Rob Goldman (@robjective) February 17, 2018

Mehr noch: „Die Mehrzahl der russischen Anzeigenschaltungen ereignete sich NACH der Wahl“, twitterte Goldman mit Verweis auf einen Blogbeitrag aus dem vergangenen Oktober, der von den meisten Medien aber ignoriert worden sei.

The majority of the Russian ad spend happened AFTER the election. We shared that fact, but very few outlets have covered it because it doesn’t align with the main media narrative of Tump and the election. https://t.co/2dL8Kh0hof — Rob Goldman (@robjective) February 17, 2018

Donald Trump verlor keine Zeit, die Steilvorlage auf dem 280-Zeichen Dienst zu verwerten und zu retweeten. „Die Fake News-Medien liegen nie daneben“, höhnte Trump und zitierte die Tweets von Facebooks Anzeigenchef.

The Fake News Media never fails. Hard to ignore this fact from the Vice President of Facebook Ads, Rob Goldman! https://t.co/XGC7ynZwYJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018

Ron Goldman präzisierte in seinem Tweetsturm am Wochenende unterdessen, welche Absicht die aus Russland finanzierten Anzeigen tatsächlich gehabt hätten.

The main goal of the Russian propaganda and misinformation effort is to divide America by using our institutions, like free speech and social media, against us. It has stoked fear and hatred amongst Americans. It is working incredibly well. We are quite divided as a nation. — Rob Goldman (@robjective) February 17, 2018

„Das Hauptziel der russischen Propaganda und Desinformation bestand darin, Amerika zu teilen, indem sie unsere Institutionen wie Meinungsfreiheit und die sozialen Medien, gegen uns verwendet haben. Es hat Angst und Hass gegen Amerikaner geschürt. Und unglaublich gut funktioniert. Wir sind als Nation ziemlich gespalten“, lautet das bittere Fazit von Facebooks Anzeigenchef, das das zuletzt scharf kritisierte weltgrößte Social Network selbst nicht in einem guten Licht dastehen lässt.

Warum Facebook die Anzeigen zugelassen hat, die zur Spaltung beigetragen haben und davon finanziell profitiert hat, wie zuletzt Hollywood-Star Jim Carrey monierte, thematisiert Rob Goldman freilich nicht. Einmal in Fahrt, teilte Donald Trump auf Twitter am Wochenende in gewohnter Manier gegen die Fake News-Medien, die andauernden Ermittlungen in der Russland-Affäre und sogar gegen die Obama-Administration aus:

Funny how the Fake News Media doesn’t want to say that the Russian group was formed in 2014, long before my run for President. Maybe they knew I was going to run even though I didn’t know! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018

The Fake News of big ratings loser CNN. https://t.co/rYsv90cnvs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

