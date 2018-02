Der Spiegel Gleich in vier Motiven zeigen die Hamburger “den Preis der Macht”. Damit meint die Redaktion den Preis, den Merkel an die SPD zahlen musste, damit die Genossen noch einmal zu einer Koalition mit ihr und der Union bereit sind. Das eine Cover zeigt eine nackte Merkel.

Der Spiegel Oder auch in einer Mausefalle gefangen ist.

Wired Mark Zuckerberg hat bereits mehrfach eingestehen müssen, dass nicht mehr alles so rund läuft bei seinem Social-Network. Also nicht bei den Umsätzen. Die stimmen. Aber die gesamte Debatte um Fake News und die Frage, ob die Zeit, die man innerhalb der Plattform verbringt, sinnvoll genutzte Zeit ist, schadet dem Ansehen von Facebook. Die Wird liefert das derzeit beste Cover zu Zuckerberg.