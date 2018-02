Facebook wird zum Seniorentreff: Neue Studie sieht Zuwächse bei den Alten, aber die Jugend nimmt Reißaus

Stellt man sich Facebook als Mehrgenerationenhaus vor, hätte die Anzahl der Bewohner im vergangenen Jahr nochmals stark zugenommen. Ihr Altersdurchschnitt wäre aber ebenso stark gestiegen. Der jüngst veröffentlichte Social-Media-Atlas belegt den Nutzerwandel des sozialen Netzwerks in Deutschland: Zuckerberg kann zwar einen Rekordzuwachs bejubeln, allerdings verliert die Plattform bei Teenagern an Bedeutung.

Mark Zuckerbergs Netzwerk wächst weiter: Innerhalb eines Jahres verzeichnete das US-Unternehmen in Deutschland einen Zuwachs von elf Prozent. Das zeigt der aktuelle Social-Media-Atlas von Faktenkontor. Er belegt jedoch auch, dass die Plattform bei Jugendlichen an Relevanz verliert. Noch vor vier Jahren war Facebook in keiner Altersgruppe beliebter als unter Teenagern. Damals nutzten 89 Prozent der 14- bis 19-Jährigen das Netzwerk, mittlerweile sind nur noch 61 Prozent der Nutzer zwischen 14 und 19 Jahren darin unterwegs. Stabil bleibt dagegen die Nutzung in der Altersgruppe 20 bis 29: 89 Prozent der Befragten sind bei Facebook aktiv.

Einen enormen Zuwachs kann Facebooks CEO bei den älteren Nutzern notieren: Den stärksten Anstieg verzeichnet das Netzwerk bei den sogenannten „Silver Surfern“ ab 60 Jahren. Ihr Anteil ist um 23 Prozentpunkte gewachsen. 70 Prozent der Befragten verwenden nun die Plattform. Auch bei den Altersgruppen der 30- bis 39-Jährigen (16 Prozentpunkte), der 40- bis 49-Jährigen (12 Prozentpunkte) sowie der 50-bis 59-Jährigen (20 Prozentpunkte) stieg die Verwendung.

„Facebook wird mittelfristig wieder an Nutzern verlieren“, prognostiziert Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. „Denn wer heute als Teenager Facebook nicht nutzt, wird als Twen kaum damit anfangen. Und auf Dauer wird es den wegbrechenden Nachwuchs nicht mehr durch zusätzliche User aus älteren Zielgruppen ausgleichen können.“

Welches soziale Netzwerk ist besonders beliebt?

Facebook ist bei der Altersgruppe 50+ das beliebteste soziale Medium. In den anderen befragten Altersgruppen ist dagegen Googles YouTube auf dem Spitzenplatz. Teenager nutzen Instagram (84 Prozent) und Snapchat (82 Prozent) deutlich häufiger als Facebook. Den Verlust bei der jungen Zielgruppe kann Zuckerberg durch den zu Facebook gehörenden Nachrichtendienst WhatsApp auffangen. 98 Prozent der 14- bis 19-jährigen Nutzer verwenden diesen Dienst.

Die von der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna durchgeführte Umfrage hat 3.500 Internetnutzer ab 14 Jahren im bundesweiten Gebiet befragt. Die Auswahl, heißt es in der Pressemitteilung von Faktenkontor, sei repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland erfolgt. In Form eines Online-Panels wurden die Teilnehmer zu ihrer Social-Media-Nutzung im vierten Quartal des vorigen Jahres befragt. Seit 2011 erfasst der Social-Media-Atlas jährlich die Nutzung sozialer Medien in Deutschland.