trending: Armin Wolf vs. HC Strache, Marcel Hirscher, Simone Lange, Beyoncé als Wachsfigur und die Angst vor Robotern

#trending // Worldwide „This is one of the most terrifying things I’ve seen in all my life“ twitterte der britische Buzzfeed-Redakteur Alan White und postete dazu ein kurzes Video zweier Roboter des Unternehmens Boston Dynamics. Das in der Tat Gruselige: Einer der beiden Roboter öffnet auf perfekte Art eine Tür. Kaum ein „Terminator“-Seher wird bei diesen Bildern nicht direkt an die Kinofilm-Reihe denken, in der Roboter die Weltherrschaft übernehmen. Über 182.000 Likes und Retweets sammelte der Tweet in 24 Stunden ein, zudem tausende – oft lustige – Antworten. This is one of the most terrifying things I’ve seen in all my life pic.twitter.com/Yp9xlhdKC9 — Alan White (@aljwhite) February 12, 2018