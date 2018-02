Nach ARD-Karnevals-Auszeit für Will und Plasberg: Maischberger wirft Planung um und talkt zum GroKo-Chaos

Von

Eigentlich sah die Planung der ARD am Mittwoch einen konzentrierten TV-Abend zum Thema Flucht vor. So sollte sich die Talksendung nahtlos an den Mittwochsfilm “Aufbruch ins Ungewisse” anschließen. Auch die Gesprächssendung wollte sich mit der ungewöhnlichen Perspektive befassen, den der Film einnimmt beschäftigen. Denn in ihm wird die Geschichte einer Familie erzählt, die aus, satt nach Europa flüchtet.

Diesen Ablauf haben die Macher nun allerdings umgeschmissen. Statt über eine fiktionale Migrations-Story, geht es ganz konkret um die Situation im Berliner Politikbetrieb. Und da gibt es einiges zu besprechen: Ob es nun die Verwerfung um den SPD-Vorsitz sind, die Frage, wer das Außenministerium übernimmt, weil Martin Schulz auch diesen Job nicht mehr will oder auch der immer stärker steigende Druck auf Angela Merkel aus den Reihen der Union.

Bereits am Wochenende hätte Anne Will all diese Themen besprochen. Doch der Redaktion gelang es einfach nicht, passende Gesprächspartner zu finden. So antwortet die ARD auf eine Anfrage von MEEDIA, warum nicht kurzfristig eine Sondersendung der Talk-Show ins Programm gehoben wurde:

Anzeige

Eine Ausgabe von ‚Anne Will‘ war am Sonntag im Programm des Ersten nicht vorgesehen. Gleichwohl hat die Redaktion ‚Anne Will‘ natürlich intensiv daran gearbeitet, außerplanmäßig zu senden. Allerdings hatten sich potenzielle Gäste für eine einstündige Gesprächssendung an diesem Sonntag offenbar Zurückhaltung auferlegt.

Diese Zurückhaltung gilt jetzt nicht mehr. Bei Maischberger debattieren am Mittwoch der Ministerpräsident aus Niedersachsen, Stephan Weil, mit dem CDU-Bundesvorstand Serap Güler und dem ehemaligen SPD-Präsidiumsmitglied Rudolf Dreßler und dem Journalisten Wolfgang Herles über das Thema „Das GroKo-Drama: Zerlegen sich die Volksparteien?“

Die Möglichkeit bereits am Montag einen politischen Talk sins Programm zu schieben gab es aus Sicht der Programmplaner auch nicht, weil traditionell am Rosenmontag die große Karnelvalsshow aus Köln vom Ersten gezeigt wird. Deshalb musste “hart aber fair” eine Zwangspause einlegen.