78-Millionen-Euro-Klage: Ex-Solarunternehmer fordert Schadenersatz von Süddeutscher Zeitung

2013 berichtete die Süddeutsche Zeitung über "mutmaßlich krumme" Aktien-Geschäfte eines Mitgründers des bereits insolventen Unternehmens Solar Millennium. Die Berichterstattung soll dem Manager weitere Geschäfte verhagelt haben, sagt er. Nun fordert er vom Süddeutsche Verlag Schadenersatz in Höhe von 78 Millionen Euro. Am heutigen Donnerstag wird am Landgericht Nürnberg verhandelt.