trending: Pizza zum Frühstück, Selbstzensur bei Mercedes-Benz, neue SPD-Mitglieder, John Mahoney und Falcon Heavy

#trending // Social Media

In eine chinesischen Empörungswelle ist Mercedes-Benz geraten. Am Montag postete der Autobauer auf Instagram unter dem Hashtag #MondayMotivation ein Zitat des Dalai Lama: „Look at situations from all angles, and you will become more open.“ In China kam das nicht allzu gut an, dort gilt der Dalai Lama ja als Staatsfeind. Es folgte also eine Empörungswelle, an deren Ende Mercedes-Benz den Instagram-Post tatsächlich löschte. China ist schließlich der wichtigste Markt für das Unternehmen, da will man es sich natürlich nicht mit den Mächtigen und den Medien verscherzen. Anschließend postete man noch eine Entschuldigung im chinesischen Social Network Weibo – aber nur da. In den westlichen Netzwerken verschwieg man die ganze Affäre lieber, schließlich kommt hier eine solche Selbstzensur nicht allzu gut an. So sehen Prioritäten eines europäischen Weltkonzerns aus. Ausführlich lässt sich die Story u.a. bei der F.A.Z. und beim Shanghaiist auf Medium.comnachlesen – auf letzterer Seite auch mit Screenshot des Instagram-Posts.