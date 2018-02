“Brotherhood, Business, Bromance“: Homtastics will das neue Digital-Magazin für Boypower werden

Jetzt sind die Männer dran. Nachdem das Hamburger Startup Tastics Media vor drei Jahren bereits das Onlinemagazin femtastics gegründet hat, geht nun das männliche Equivalent Homtastics an den Start. Die Zielgruppe des neuen Magazins sind Männer der Generation Y; den redaktionellen Schwerpunkt von Homtastics bilden Porträts, Interviews und Home Stories.

Nach der Girlpower kommt die Boypower: In dem neuen Magazin will das Redaktionsteam von Tastics Media inspirierende Männer rund um den Globus porträtieren und in Home- und Workstories sowie mit Interviews unterschiedliche Lebensstile und Karrierewege vorstellen.

Zum Launch am Montag hat Homtastics beispielsweise ein Gespräch mit den Köchen des Hamburger In-Restaruants „Salt & Silver“ im Programm sowie mit dem Urban-Jungle-Blogger Igor Josifovic und der Bikecrew “Hardbrakers”.

Anzeige

Homtastics ist das zweite Medienprodukt des Hamburger Start-ups Tastics Media. Tastics Media wurde 2015 von den drei Journalistinnen Anna Weilberg, Katharina Charpian und Lisa van Houtem gegründet. Für die Erstellung der redaktionellen Inhalte haben sich die drei Gründerinnen ein Redaktionsteam aus freien Autoren und Fotografen in Hamburg, Berlin, München und Köln aufgebaut.

Ihr erstes Produkt Femtastics, das Onlinemagazin für Girlpower, das sich in den letzten Jahren als feste Instanz auf dem Markt der digitalen Frauenzeitschriften etabliert hat. Das Magazin finanziert sich ausschließlich über Native Advertising; auch homtastics konnte für die Launch-Phase mit Dove Men+Care bereits einen Kooperationspartner gewinnen.