Die 65-Jahre-Auflagen-Bilanz der Bild: Rekorde in den 1980ern, seit 2002 geht es rasant nach unten

Die erste Ausgabe der Bild erschien am 24. Juni 1952. Bis ins Jahr 1960 hieß der offizielle Titel des Blattes „10 Pf Bild Zeitung“. Zwar kostete das Blatt auch anschließend vorerst weiter 10 Pfennige, doch der Titel änderte sich Mitte 1960 auf „Bild Zeitung“, später auf „Bild“.

Ihre verkaufte Auflage meldete das Springer-Blatt erstmals im zweiten Quartal 1953 an die IVW. Bereits 532.682 mal ging es damals über die Tresen – ein schneller Achtungserfolg nach weniger als einem Jahr. Schon Ende 1953 – im vierten Quartal – knackte Bild erstmals die Mio.-Marke, im zweiten Quartal 1955 schon die 2-Mio.-Marke. Chefredakteur Rudolf Michael, der bis 1958 amtierte, hatte zusammen mit Axel Springer aus der Zeitung schnell einen gigantischen Erfolg gemacht.

Die nächsten Schallmauern durchbrach Bild in den 1960er-Jahren unter den Chefredakteuren Karl-Heinz Hagen (1960-1962) und Peter Boenisch (1961-1971). So wurden im dritten Quartal 1960 erstmals mehr als 3 Mio. Zeitungen pro Tag verkauft, im dritten Quartal 1964 sogar bereits mehr als 4 Mio.

In der Zeit der Studentenbewegung geriet Bild massiv in die Kritik, was sich auch auf die Verkaufszahlen auswirkte: Bis 1971 fiel die verkaufte Auflage auf unter 3,3 Mio. Exemplare. Als Folge übernahm Günter Prinz die Chefredaktion von Peter Boenisch und riss das Ruder in relativ kurzer Zeit wieder herum. Schon im zweiten Quartal 1974 verkaufte sich Bild wieder mehr als 4 Mio. mal pro Tag. In der Folge stieg die Auflage weiter und durchbrach im dritten Quartal 1979 erstmals sogar die 5-Mio.-Marke.

Ihre größten Erfolge feierte Bild unter Prinz‘ Nachfolger Horst Fust: Zwischen dem zweiten Quartal 1982 und dem vierten Quartal 1985 fiel sie nie unter die 5-Mio.-Marke, der Rekord für die Ewigkeit wurde im dritten Quartal 1983 mit 5,54 Mio. verkauften Exemplaren pro Tag aufgestellt. Letztmalig gab es im dritten Quartal 1987 mehr als 5 Mio. Verkäufe, danach folgten erneute Verluste, doch unter den vergleichsweise vielen Chefredakteuren der 1990er-Jahre, Peter Bartels, Hans-Hermann Tiedje, Claus Larass und Udo Röbel, blieb die verkaufte Auflage stets über der 4-Mio.-Marke. Im dritten Quartal 1997 näherte sie sich mit 4,89 Mio. Exemplaren sogar noch einmal der 5-Mio.-Marke.

Weniger als 4 Mio. verkaufte Exemplare gab es dann erstmals seit 1974 wieder Ende 2002. Unter Kai Diekmann, der 2001 die Chefredaktion übernahm und bis 2015 amtierte, sank die Bild-Auflage stetig. Ende 2006 unter 3,5 Mio., Ende 2010 unter 3 Mio., Anfang 2013 unter 2,5 Mio., Ende 2015 erstmals seit 60 Jahren unter 2 Mio.

Allein Kai Diekmann zuschreiben kann man die rasante Talfahrt natürlich nicht. Ein Blick auf die Auflagenentwicklung anderer Zeitschriften, Zeitungen und vor allem Boulevard-Tageszeitungen zeigt, dass sich Bild nicht viel anders entwickelte als andere. Das Internet mit Boulevard-Journalismus an jeder Ecke klaute Bild – natürlich auch durch das eigene Online-Angebot – Millionen Käufer, allein in den Jahren 2011 bis 2016 jeweils um die 200.000 pro Jahr.

Auch unter Tanit Koch setzte sich die Entwicklung fort, im aktuellen vierten Quartal 2017 fiel die Auflage der Bild – inzwischen inklusive Fußball Bild, deren Zahlen nur gemeinsam mit Bild ausgewiesen werden, die man also nicht heraus rechnen kann, auf 1,57 Mio. verkaufte Exemplare. Sollte sich die Entwicklung unter Julian Reichelt als alleinigem Chef so fortsetzen, dürfte Bild je nachdem wie optimistisch oder pessimistisch man rechnet, in drei bis fünf Jahren unter die verkaufte Million fallen – zum ersten Mal seit dem 1953. Reichelts Aufgabe kann nur darin liegen, diesen Zeitpunkt möglichst lang herauszuzögern, verhindern wird er das Erreichen des Punktes nicht können.